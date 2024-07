L'Oréal: le bénéfice net progresse de 8,8% au 1er semestre malgré la Chine

( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

Le géant des cosmétiques L'Oréal a annoncé mardi un bénéfice net au premier semestre en hausse de 8,8% sur un an à 3,65 milliards d'euros et un chiffre d'affaires de 22,12 milliards d'euros (+7,5%) malgré un marché chinois "en retrait".

"Notre fort rythme de croissance dans les marchés émergents, en Europe et en Amérique du Nord, compense largement un marché de la beauté en retrait en Chine continentale ainsi qu'un comparatif défavorable" des ventes du secteur du voyage, a déclaré le directeur général du groupe Nicolas Hieronimus, cité dans le communiqué.

En Asie du Nord, les ventes de l'Oréal sont en recul de 3,1% sur un an au premier semestre, à 5,47 milliards d'euros.

"Le marché de la beauté chinois, que l'on espérait voir repartir, a fait un premier trimestre en très légère croissance et a fait un deuxième trimestre négatif", a expliqué à l'AFP M. Hieronimus.

"Dans notre estimation sur le reste de l'année, on considère que le marché chinois va rester légèrement négatif, que les consommateurs chinois sont en panne de confiance et font beaucoup plus attention à leurs dépenses", a-t-il ajouté.

"Je reste ambiteux et positif sur la Chine", a-t-il ajouté. "Il y a 400 millions de consommateurs qui peuvent acheter nos produits et nous n'en vendons qu'à 100 millions de consommateurs", a ajouté M. Hieronimus.

"En revanche, on ne peut plus être moyen, il faut monter le niveau de jeu", a-t-il dit, soulignant que la marque de cosmétiques Yves Saint Laurent était "en croissance à deux chiffres en Chine" et que les boutiques Aesop "marchent bien" malgré la situation économique du pays.

Les ventes en Amérique du Nord progressent de 8,7% sur un an au premier semestre à 5,8 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires en Europe atteint 7,28 milliards d'euros (+12,2%).

Les ventes en Amérique Latine font un bond de 15,8% à 1,68 milliard d'euros et celles de la zone "SAPMENA – SSA" (Asie du Sud, Pacifique, Moyen-Orient, Afrique du Nord et Afrique Subsaharienne) progressent de 14,3% à 1,88 milliard d'euros.

Par branche d'activité, toutes les divisions progressent. Les ventes du secteur grand public (Garnier, Maybeline, Mixa...) progressent de 8,3% à 8,3 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires de la division luxe (Yves Saint Laurent, Lancôme, Prada...) atteint 7,58 milliards d'euros (+4%), celui de la beauté dermatologique (Vichy, La Roche-Posay...) 3,8 milliards d'euros (+15,5%), et celui des produits professionnels 2,42 milliards d'euros (+4,9%).