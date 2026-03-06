 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'Oréal lance de nouveaux rachats d'actions, le titre progresse
information fournie par Zonebourse 06/03/2026 à 10:45

L'Oréal a annoncé jeudi soir avoir confié à un prestataire de services d'investissement un mandat portant sur l'acquisition de ses propres actions, pour un montant susceptible d'atteindre 500 millions d'euros, une nouvelle qui était appréciée par le marché.

Dans un communiqué, le numéro un mondial de la beauté précise que le plan prévoit le rachat, d'ici à la fin juin 2026, d'un nombre maximal de deux millions d'actions ayant vocation à être annulées par la suite.

Le groupe de cosmétiques rappelle que ce programme s'inscrit dans le cadre de l'autorisation qui avait été approuvée par ses actionnaires lors de l'assemblée générale du 29 avril 2025.

Pour mémoire, l'entreprise avait consacré des montants de respectivement 497,5 millions d'euros et 503,3 millions à ses rachats d'actions en 2024 et en 2023.

Celui des rachats d'actions conduits sur l'exercice 2025 sera précisé dans le prochain rapport à paraître, mais L'Oréal avait annoncé le 1er avril 2025 le lancement d'un programme de rachats d'actions d'un même montant de 500 millions d'euros, là encore avec l'objectif d'annuler les titres rachetés.

Fort de résultats annuels 2025 encore solides, la société déborde de cash avec une trésorerie qui dépassait 8,3 milliards d'euros le 31 décembre dernier.

A la Bourse de Paris, le titre L'Oréal avançait de 0,7% à 374,2 euros vendredi matin dans les premiers échanges, surperformant un indice CAC 40 en hausse de 0,1%. La valeur progresse de 2,1% depuis le début de l'année, à comparer avec un repli de 1,2% pour le CAC.

Dividendes

Valeurs associées

L'OREAL
374,2500 EUR Euronext Paris +0,75%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank