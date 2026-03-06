Entre guerres et boycott, les JO paralympiques d'hiver s'ouvrent à Vérone

Jeux paralympiques de Milano Cortina 2026

Les Jeux paralympiques d'hiver de Milan-Cortina 2026 ‌s'ouvrent ce vendredi à Vérone dans une atmosphère lourde plombée par le conflit au Moyen-Orient et la polémique sur la ​présence d'athlètes russes et biélorusses sous leurs couleurs nationales.

La France, notamment, a fait savoir par la voix de la ministre des Sports Marina Ferrari qu'elle n'enverrait pas de représentant à la cérémonie d'ouverture pour exprimer son désaccord avec la ​décision du Comité international paralympique (CIP).

Au total, dix athlètes russes et biélorusses ont été autorisés en septembre dernier par l'instance à concourir sous leur drapeau et avec ​leur hymne pour la première fois depuis l'invasion russe en ⁠Ukraine en février 2022, avec l'appui du régime de Minsk.

D'autres pays se sont joints au boycott de ‌la soirée : l'Ukraine, la République tchèque, l’Estonie, la Finlande, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne, a déclaré jeudi le directeur de la communication du CIP, Craig Spence.

Le message de diversité et ​d’inclusion des 50e Jeux paralympiques est donc ‌mis à mal, d'autant que le chaos aérien provoqué par le conflit au ⁠Moyen-Orient entraîne également des absences.

Dans l'impossibilité de voyager en sécurité, le seul athlète iranien engagé, Aboulfazl Khatibi Mianaei, pour l'épreuve de para-ski de fond catégorie debout, a dû renoncer, a annoncé vendredi le Comité international paralympique.

56 NATIONS

Intitulée "Life in Motion" ("La Vie ⁠en mouvement"), la cérémonie ‌qui se tiendra dans l'amphithéâtre de Vérone, en Vénétie, mettra notamment en scène l'ancien batteur de ⁠The Police, Stewart Copeland, la chanteuse soul italo-malienne Mimi Caruso et le DJ Miky Bionic, qui joue avec une ‌main bionique.

Outre la France, le Canada, la Grande-Bretagne, l’Allemagne n'auront pas de représentants vendredi soir.

Lors du défilé ⁠des délégations, les drapeaux des 56 nations engagées seront portés par des bénévoles, accompagnés ⁠d’un à deux athlètes par ‌pays et, dans la plupart des cas, d’une vidéo préenregistrée présentant le reste des équipes.

Entre les absences motivées par ​des raisons politiques et celles liées au calendrier des compétitions, ‌le CIP s'attend à ce qu'environ 30 délégations paralympiques nationales soient présentes, a déclaré Craig Spence à Reuters vendredi.

Le CIP avait inséré jeudi la ​délégation islandaise, contre la logique alphabétique, entre l'Iran et Israël, avant d'apprendre le forfait de l'Iran.

Les Jeux paralympiques de Milan-Cortina se déroulent jusqu'au 15 mars et réuniront un nombre record de 612 athlètes concourant dans 79 épreuves ⁠pour six sports, avec les débuts de cinq pays - le Salvador, Haïti, le Monténégro, la Macédoine du Nord et le Portugal - et l'inauguration d'une épreuve de curling en fauteuil roulant double mixte.

Pyeongchang 2018 détenait le précédent record avec 564 athlètes et 48 délégations.

Comme les Jeux olympiques il y a deux semaines, les Jeux paralympiques se tiendront sur plusieurs sites, à Milan et dans les stations alpines de Cortina et Val di Fiemme.

(Reportage Andrea Mandalà et Valentina Za, version française ​Elena Smirnova, édité par Sophie Louet)