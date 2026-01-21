L’Oréal investit 35 mds de roupies dans hub "Beauty Tech" en Inde

L'Oréal OREP.PA a annoncé mercredi qu'il allait créer un hub dédié à la beauté et la technologie ("Beauty tech") à Hyderabad, dans le sud de l'Inde, doté d'un investissement initial de plus de 35 milliards de roupies (326,07 millions d'euros).

Ce "hub" a pour ambition de devenir une base mondiale pour l’innovation en beauté axée sur l'IA, de créer 2.000 emplois technologiques d'ici 2030 et d'accélérer le déploiement de solutions de beauté avancées utilisant l’IA, a déclaré le géant français des cosmétiques dans un communiqué.

Nicolas Hieronimus, directeur général de L’Oréal, et le gouvernement de l’État du Telangana ont officialisé ce partenariat lors du Forum économique mondial de Davos.

Le Telangana est rapidement devenu un pôle majeur d’investissement et de technologie dans le sud de l’Inde.

