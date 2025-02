L'Oréal: investissement dans Borntostandout en Corée information fournie par Cercle Finance • 18/02/2025 à 09:23









(CercleFinance.com) - L'Oréal annonce la participation de son fonds de corporate venture capital BOLD à un tour de table Série A dirigé par le fonds de capital-risque américain Touch Capital, au profit de Borntostandout, une maison de parfums de luxe coréenne.



Grâce à cet investissement, cette société bénéficiera de l'expertise de L'Oréal en matière de développement de marques à l'international, tandis que Touch Capital apportera des insights stratégiques pour renforcer la position de la marque sur les marchés mondiaux.



Cette levée de fonds permettra également à Borntostandout 'd'accélérer son expansion physique, notamment en Europe et aux États-Unis, tout en redéfinissant l'expérience de découverte olfactive à travers des concepts retail innovants'.





