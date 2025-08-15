L'Oréal: HSBC relève sa cible sur le titre
15/08/2025
'Après ajustement pour tenir compte du phasage informatique, les ventes de L'Oréal au deuxième trimestre se sont montrées conformes aux attentes du consensus, avec une reprise sous-jacente par rapport au premier trimestre', reconnaît-il toutefois.
Au cours actuel, le titre présente un PER 2025 de 31x avec un rendement inférieur à 2%.
L'OREAL
|391,900 EUR
|Euronext Paris
|+0,81%
