L'Oréal: HSBC maintient son conseil à 'Conserver' avec un objectif inchangé
information fournie par Zonebourse 23/10/2025 à 16:43
Selon l'analyste, la croissance organique de 4,9% au troisième trimestre et la perspective d'une légère accélération au quatrième trimestre confortent la position de L'Oréal parmi les acteurs les plus solides du secteur des biens de consommation de base. Cependant, les marchés de la beauté restent proches de la borne basse de leur fourchette historique de 4 à 5%, ce qui limite le potentiel de revalorisation à court terme.
L'analyste souligne que, bien que la valorisation à environ 27 fois le BPA 2026 reflète la qualité du portefeuille et la solidité du modèle de croissance, il considère que le multiple comme approprié et il estime qu'il est également difficile de plaider en faveur d'une révision de la notation.
La direction reste prudente quant aux prochains trimestres. Globalement, les marchés semblent s'améliorer légèrement, l'accélération progressive aux États-Unis et en Chine étant partiellement compensée par un ralentissement en Amérique latine.
La note ajoute enfin que l'acquisition de Kering Beauty pour 4 milliards d'euros apporte un enrichissement stratégique du portefeuille, mais qu'elle accroît également la complexité du groupe.
Le groupe réalise une acquisition majeure dans le secteur des parfums à un moment où le marché semble ralentir indique l'analyste.
HSBC craint ainsi que cette extension 'ne rende plus difficile pour L'Oréal de faire davantage que de surperformer progressivement le marché mondial de la beauté'.
