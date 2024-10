Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client L'Oréal: hausse de +6,0 % du chiffre d'affaires sur 9 mois information fournie par Cercle Finance • 22/10/2024 à 18:11









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'élève à 32,40 milliards d'euros sur les neuf premiers mois, en hausse de + 6,0 % en publié.



À données comparables, c'est-à-dire à structure et taux de change identiques, le chiffre d'affaires progresse de + 6,0 %.



La Division des Produits Professionnels enregistre une croissance de + 5,8 % à données comparables (+ 4,8 % à données publiées). La Division des Produits Grand Public progresse de + 6,4 % à données comparables (+ 5,3 % à données publiées).



L'Oréal Luxe est en croissance de + 3,4 % à données comparables, en accélération pour le troisième trimestre consécutif (+ 5,3 % à données publiées). Le chiffre d'affaires de la Beauté Dermatologique progresse de + 11,3 % à données comparables (+ 9,8 % à données publiées).



'Dans un contexte toujours marqué par les incertitudes économiques et géopolitiques, nous restons confiants pour réaliser une nouvelle année de croissance du chiffre d'affaires et du résultat d'exploitation et nous préparons notre propre stimulus beauté pour 2025. ' a déclaré Nicolas Hieronimus, Directeur Général de L'Oréal.





