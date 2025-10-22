L'Oréal : gros 'gap' baissier sous 391,15E, efface tous ses gains depuis le 14/10
information fournie par Zonebourse 22/10/2025 à 09:17
Et c'est ce même 14 octobre que le titre avait inscrit un plancher à 368,5E, niveau qui coïncide avec le support oblique moyen terme issu des précédents points bas des 9 avril (335E), 26 juin et 22 septembre (362E)
Valeurs associées
|374,3000 EUR
|Euronext Paris
|-5,95%
A lire aussi
-
Le procès d'un chauffard accusé d'avoir mortellement fauché Aymen, 13 ans, en marge des célébrations de la demi-finale France-Maroc lors de la dernière Coupe du monde de football s'est ouvert mercredi avec les "excuses" de l'accusé devant la cour criminelle de ... Lire la suite
-
Le nouveau ministre de l'Education nationale Edouard Geffray a jugé mercredi la situation de l'école "extrêmement inquiétante" à la fois "en termes de niveau", d'"inégalités sociales et scolaires" et de "santé" notamment psychique des élèves, ses trois "priorités". ... Lire la suite
-
par Lawrence White Barclays a annoncé mercredi un rachat d'actions surprise de 500 millions de livres sterling (575,42 millions d'euros), tout en relevant son objectif de performance pour l'année et en annonçant passer à des annonces de rachat trimestrielles, malgré ... Lire la suite
-
Des touristes font la queue pour visiter le Louvre qui devrait rouvrir aujourd'hui à 9H, quelques jours après le vol spectaculaire de huit "joyaux de la couronne de France". IMAGES
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer