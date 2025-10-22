 Aller au contenu principal
L'Oréal : gros 'gap' baissier sous 391,15E, efface tous ses gains depuis le 14/10
information fournie par Zonebourse 22/10/2025 à 09:17

L'Oréal ouvre un gros 'gap' baissier sous 391,15E et rechute vers 371,4E, ce qui efface tous ses gains depuis le 14/10, et referme le 'gap' des 372,1E ouvert à la hausse ce jour là.
Et c'est ce même 14 octobre que le titre avait inscrit un plancher à 368,5E, niveau qui coïncide avec le support oblique moyen terme issu des précédents points bas des 9 avril (335E), 26 juin et 22 septembre (362E)

Valeurs associées

L'OREAL
374,3000 EUR Euronext Paris -5,95%
