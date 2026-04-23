L’Oréal grimpe après des résultats au T1 supérieurs aux attentes

L'Oréal OREP.PA grimpe en Bourse jeudi, au lendemain de la publication de résultats trimestriels supérieurs aux attentes, portés par la forte demande pour ses produits capillaires haut de gamme et parfums, en particulier en Amérique du Nord et sur les marchés émergents.

A Paris, vers 07h04 GMT, l'action gagne 6,2% à 366 euros, contre un gain de 0,23% pour le CAC 40 .FCHI au même moment.

Les analystes de Jefferies ont salué dans une note une performance "très solide, en particulier dans un contexte où plusieurs concurrents peinent à faire face à un ralentissement de la demande depuis le début de l’année", estimant que le titre devrait surperformer ses pairs dans les échanges de la matinée.

Le chiffre d’affaires de L'Oréal pour les trois premiers mois de l'année a augmenté à 12,2 milliards d’euros, contre 11,7 milliards un an plus tôt, la hausse de 6,7% étant ajustée de l’effet net du phasage en amont de la transformation informatique.

"Le dépassement des attentes aux États-Unis, en Chine et en Europe constitue également un soutien positif. La guidance reste peu précise, mais elle est réaffirmée avec assurance, en dépit des défis macroéconomiques", ajoute Jefferies.

JP Morgan note pour sa part que les ventes du premier trimestre dépassent ses propres prévisions ainsi que celles du consensus, qui tablaient respectivement sur une croissance de 5,1% et 5,7%.

De son côté, RBC estime que "l’enthousiasme semble justifié", ajoutant que les commentaires du groupe sur la solidité du premier trimestre suggèrent qu’il ne s’agit ni d’une anomalie, ni du résultat de facteurs techniques temporaires.

"L’Oréal est de retour en forme", conclut RBC.

(Rédigé par Elena Smirnova, avec la contribution de Piotr Lipinski, édité par Augustin Turpin)