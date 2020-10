Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Oréal fait mieux que prévu au 3e trimestre et renoue avec la croissance Reuters • 22/10/2020 à 18:36









L'ORÉAL FAIT MIEUX QUE PRÉVU AU 3E TRIMESTRE ET RENOUE AVEC LA CROISSANCE PARIS (Reuters) - L'Oréal a annoncé jeudi un rebond de ses ventes au troisième trimestre après l'effondrement provoqué par la crise du coronavirus au cours des trois mois précédents, avec un chiffre d'affaires en hausse de 1,6% en données comparables sur la période juillet-septembre. Les ventes du groupe de cosmétique se sont ainsi élevées juste au-dessus de 7 milliards d'euros au troisième trimestre. Elles avaient chuté de 19% au deuxième. Les analystes s'attendaient certes à une amélioration de l'activité au troisième trimestre mais ils estimaient que les ventes resteraient en baisse par rapport à la même période de l'an dernier. Sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires de L'Oréal reste néanmoins en contraction, de 7,4% à 20,1 milliards d'euros. (Sarah White, version française Bertrand Boucey)

Valeurs associées L'OREAL Euronext Paris -0.52%