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L'Oréal envisage de se débarrasser de ses responsabilités liées aux produits chimiques, selon le WSJ
information fournie par Reuters 06/10/2026 à 02:01

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails tirés du rapport et des informations contextuelles aux paragraphes 3, 4 à 8)

L'Oréal OREP.PA a fait appel à des conseillers en restructuration afin d'étudier les options possibles face à l'augmentation des responsabilités juridiques aux États-Unis liées à l'utilisation de talc et d'autres ingrédients chimiques dans certains de ses produits cosmétiques, a rapporté lundi le Wall Street Journal.

La filiale américaine du groupe cosmétique travaille avec le cabinet d'avocats spécialisé en restructuration Weil Gotshal & Manges et la banque d'investissement Ducera Partners pour faire face aux poursuites judiciaires intentées par des particuliers affirmant que les produits à base de talc ont provoqué des maladies, a indiqué le Journal, citant des sources proches du dossier.

L'Oréal a indiqué dans son dernier rapport semestriel qu'environ 760 procédures judiciaires étaient en cours aux États-Unis au 30 juin concernant la présence présumée de particules d'amiante dans certains produits cosmétiques contenant du talc, contre environ 620 à la fin de 2025, et qu'elle contestait vigoureusement ces allégations.

Le Journal indique que L'Oréal envisage de transférer ses responsabilités en matière de responsabilité civile vers une entité distincte afin de s'en décharger par le biais d'une cession à un investisseur externe, ce qui permettrait à l'entreprise de dissocier son exposition à ces risques de ses activités opérationnelles.

Afin de régler ces réclamations en dehors du cadre du chapitre 11, les conseillers de L'Oréal étudient une cession similaire à celle réalisée l'année dernière par Honeywell

HON.O , qui avait cédé certaines responsabilités liées à l'amiante à la plateforme d'acquisition de passifs d'entreprise Delticus, a précisé le Journal.

L’Oréal, Weil Gotshal & Manges et Ducera n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Plus généralement, les litiges liés au talc ont coûté à Johnson & Johnson JNJ.N des milliards de dollars dans le cadre d’une bataille juridique qui dure depuis plus d’une décennie, et ont incité plusieurs entreprises à tenter de régler ces litiges devant les tribunaux des faillites.

En juillet, J&J a annoncé qu’elle verserait environ 5,5 milliards de dollars (XX milliards d'euros) pour régler des dizaines de milliers de poursuites judiciaires alléguant que sa poudre pour bébé et d’autres produits à base de talc provoquent le cancer de l’ovaire. Elle avait auparavant déposé trois demandes de mise en faillite par l’intermédiaire d’une filiale fantôme afin de régler ces affaires, mais chacune d’entre elles s’est soldée par un rejet.

Avon Products, une société holding basée aux États-Unis détenant la marque de beauté Avon, a entamé une procédure de redressement judiciaire au titre du chapitre 11 en 2024 afin de faire face à sa dette et à ses responsabilités liées au talc.

L’Oréal fait également l’objet de milliers de poursuites judiciaires alléguant que ses produits de défrisage pourraient provoquer le cancer chez les femmes. L’État de l’Arizona a intenté une action en justice contre L’Oréal et sa filiale américaine en septembre, accusant le groupe cosmétique d’avoir dissimulé des preuves indiquant que ces produits pouvaient provoquer le cancer.

L'Oréal USA a précédemment déclaré que la société était convaincue de la sécurité de ses produits et estimait que ces allégations étaient dépourvues de fondement juridique ou scientifique.

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HONEYWELL TECH
214,1400 USD NASDAQ +0,07%
JOHNSON&JOHNSON
252,920 USD NYSE -1,24%
L'OREAL
370,5000 EUR Euronext Paris -0,79%
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