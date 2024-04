Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client L'Oréal: entouré après ses ventes trimestrielles information fournie par Cercle Finance • 19/04/2024 à 15:53









(CercleFinance.com) - L'Oréal s'adjuge près de 5% et prend ainsi la tête du CAC40 à Paris, au lendemain d'une publication au titre du premier trimestre 2024 'de haute qualité avec presque toutes les régions et divisions largement au-dessus des prévisions', selon UBS.



A plus de 11,2 milliards d'euros, le chiffre d'affaires du géant des cosmétiques a augmenté de 8,1% en organique (et ajusté de l'impact d'un changement de système IT en Amérique du Nord), soit le double de l'attente d'Oddo BHF (et deux points au-dessus du consensus).



Ce bureau d'études anticipe désormais pour l'année 2024 une croissance organique de 7,7% des ventes et une hausse de 8% du BPA, 'un niveau suffisamment élevé pour soutenir davantage des multiples de valorisation exigeants mais justifiés'.



Tout en maintenant tous deux leurs positions 'neutres' sur L'Oréal, UBS et Oddo BHF remontent leurs objectifs de cours, à 467 et 416 euros respectivement, alors que Jefferies maintient son opinion 'sous-performance' et sa cible de 355 euros.





