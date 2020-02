Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Oréal en négociations exclusives avec Impala pour la cession de Roger & Gallet Reuters • 04/02/2020 à 18:31









L'ORÉAL EN NÉGOCIATIONS EXCLUSIVES AVEC IMPALA POUR LA CESSION DE ROGER & GALLET PARIS (Reuters) - L'Oréal a annoncé mardi être entré en négociations exclusives avec le holding d'investissement français Impala en vue de la cession de sa marque Roger & Gallet. La maison de parfum, que le géant français des cosmétiques a rachetée en 2008, a généré en 2018 un chiffre d'affaires de 52 millions d'euros, précise L'Oréal dans un communiqué. Impala est une société holding d'investissement créée en 2011 par l'entrepreneur français Jacques Veyrat, ancien patron du groupe Louis-Dreyfus, et présente dans l'énergie et l'industrie mais aussi les marques comme Augustinus Bader, spécialiste des soins dermatologiques. Le projet, qui fera l'objet d'une information-consultation des instances représentatives du personnel de L'Oréal, pourrait être réalisé l'été prochain. (Jean-Philippe Lefief et Henri-Pierre André, édité par Jean-Michel Bélot)

