L'Oréal: dans le vert avec des propos de broker

(CercleFinance.com) - A contre-courant de la tendance à Paris, L'Oréal avance de 1% sur fond de propos favorables de Barclays qui réaffirme sa recommandation 'surpondérer' avec un objectif de cours relevé de 423 à 431 euros sur le titre du numéro un mondial des cosmétiques.



'L'accélération dans d'autres pays a plus que compensé le ralentissement du luxe en Chine au cours des derniers trimestres, laissant la croissance reposer sur une base plus large et d'une meilleure qualité', met en avant le broker.



Par ailleurs, s'il abaisse son objectif de cours de 480 à 450 euros, Stifel réaffirme aussi sa recommandation 'achat' sur L'Oréal, pointant 'la force du portefeuille et sa diversification dans la beauté' au vu du dernier point d'activité trimestriel.





Valeurs associées L'OREAL Euronext Paris +1.63%