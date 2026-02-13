L'Oréal chute, la croissance des ventes au T4 déçoit (actualisé)

(Actualisé avec cours en Bourse § 2, détails et commentaires d'analystes supplémentaires à partir du § 8)

L'Oréal OREP.PA chute en Bourse vendredi au lendemain de la publication de ses résultats au quatrième trimestre, les ventes du groupe français de cosmétiques ayant manqué les attentes des analystes.

A la Bourse de Paris, vers 08h55 GMT, l'action chute de 5,8% à 368,8 euros, contre un repli de 0,32% pour le CAC 40 .FCHI au même moment.

Les ventes trimestrielles de L'Oréal sont ressorties à 11,25 milliards d'euros, en hausse organique de 6%, tandis que les analystes tablaient sur 6,3% dans un consensus Visible Alpha.

En Asie du Nord, les ventes trimestrielles n’ont progressé que de 0,6%, bien en dessous des 5,6% attendus.

L’Oréal a indiqué que "hors Travel Retail" l'écosystème restait "difficile", même si le marché chinois "se stabilisait progressivement".

"Le ralentissement du [taux de croissance annuel composé] sur deux ans à 4,0% au second semestre, contre 5,1% au premier semestre, va accélérer les inquiétudes quant au fait que le taux de croissance (et la surperformance du marché) est insuffisant pour justifier la valorisation", selon les analystes de Jefferies dans une note publiée jeudi soir.

"Nous pensons que l'action pourrait nettement sous-performer ses pairs vendredi", ont-ils ajouté.

La performance de L'Oréal a été meilleure en Europe ainsi qu'en Amérique du Nord, où la croissance au quatrième trimestre a dépassé les attentes en ressortant à 8,6%, avec la forte demande pour ses produits capillaires et ses parfums.

Selon les analystes de JP Morgan, la publication est "relativement robuste", dans un contexte de résultats décevants dans le secteur américain des produits de beauté.

Cependant, "la configuration du quatrième trimestre rend difficile d'envisager une accélération du chiffre d'affaires pour l'exercice 2026", ajoutent-ils dans une note.

"L'Europe et les marchés émergents ont contribué à la performance globale, mais nous restons prudents quant à la demande européenne jusqu'en 2026."

