Hausse de la mortalité sur la route en janvier

Des croix installées en bordure de la RN19, entre Pomoy et Genevreuille, dans l'est de la France, où plusieurs accidents de voiture ont été signalés au fil des ans, le 3 février 2026 ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

La mortalité routière a augmenté de 12% en janvier en France métropolitaine par rapport au même mois l'an dernier, a annoncé vendredi la Sécurité routière dans un communiqué.

Au total, "226 personnes sont décédées en janvier 2026 sur les routes de France métropolitaine, contre 201 en janvier 2025", a précisé de l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR), "soit 25 tués de plus (+12%)".

L'organisme a notamment enregistré "une hausse de la mortalité des automobilistes" avec 121 tués, soit 27 de plus qu'à la même période l'an passé.

Les personnes âgées de 65 ans ou plus ont été particulièrement touchées, avec 74 tués soit 12 de plus que l'année dernière.

"Les facteurs à l'origine de ces drames et qui en accentuent la violence, sont connus : une vitesse excessive, des conduites à risque, le non-respect des règles fondamentales du Code de la route", a souligné la déléguée interministérielle à la Sécurité routière, Estelle Balit.

"Ce baromètre doit nous alerter", a-t-elle ajouté, rappelant que "l'Etat renforce la réglementation et les contrôles liés aux pratiques accidentogènes" et la "lutte contre les stupéfiants et le protoxyde d'azote".

"On est en train de préparer des dispositions législatives qui sont intégrées dans un projet de loi sur la sécurité du quotidien, qu'on discutera dans les semaines qui viennent et qui permettront de réprimer l'usage" de protoxyde, avait indiqué fin janvier le ministre l'Intérieur Laurent Nuñez.

Par ailleurs, 978 personnes ont été grièvement blessées sur les routes de France métropolitaine en janvier, soit une légère baisse de 4% par rapport à janvier 2025.

En Outre-mer, les forces de l'ordre ont enregistré une baisse de 13% des accidents corporels de la route. Onze personnes ont été tuées, soit 11 de moins qu'à la même période l'année dernière.