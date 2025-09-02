 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L'Oréal cherche son souffle face à une résistance clé
information fournie par Cercle Finance 02/09/2025 à 15:40

(Zonebourse.com) - Le titre évolue sur un socle technique solide mais bute toujours contre une barrière de court terme. La tendance haussière reste en place, soutenue par un portage favorable, mais le marché attend une confirmation claire pour franchir le cap.

Une progression régulière mais sans éclat

En un mois, L'Oréal gagne 5,5%, poursuivant une avancée de 16,1% depuis le début de l'année. Sur un an, la performance reste quasi neutre (+0,1%). Les cours s'inscrivent au-dessus des moyennes mobiles 20 et 50 jours, témoignant d'un momentum acheteur encore présent.

Une bataille entre résistances et soutiens

La zone comprise entre 405,95 et 406,70 EUR constitue désormais une résistance nette, tandis que les soutiens se situent à 389,35 EUR puis 373,30 EUR. Ce resserrement dessine un champ de bataille décisif pour les prochaines séances.

Le scénario reste haussier sous conditions

Notre lecture privilégie une poursuite de la pression en direction de 405,95 à 406,70 EUR tant que les cours demeurent au-dessus des moyennes mobiles 20 et 50 jours. Le signal serait invalidé sous 389,35 EUR ou en cas de passage durable sous la MM50.

L'OREAL
L'OREAL
396,6500 EUR Euronext Paris -0,08%
