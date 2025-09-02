L'Oréal cherche son souffle face à une résistance clé
information fournie par Cercle Finance 02/09/2025 à 15:40
Une progression régulière mais sans éclat
En un mois, L'Oréal gagne 5,5%, poursuivant une avancée de 16,1% depuis le début de l'année. Sur un an, la performance reste quasi neutre (+0,1%). Les cours s'inscrivent au-dessus des moyennes mobiles 20 et 50 jours, témoignant d'un momentum acheteur encore présent.
Une bataille entre résistances et soutiens
La zone comprise entre 405,95 et 406,70 EUR constitue désormais une résistance nette, tandis que les soutiens se situent à 389,35 EUR puis 373,30 EUR. Ce resserrement dessine un champ de bataille décisif pour les prochaines séances.
Le scénario reste haussier sous conditions
Notre lecture privilégie une poursuite de la pression en direction de 405,95 à 406,70 EUR tant que les cours demeurent au-dessus des moyennes mobiles 20 et 50 jours. Le signal serait invalidé sous 389,35 EUR ou en cas de passage durable sous la MM50.
Valeurs associées
|396,6500 EUR
|Euronext Paris
|-0,08%
A lire aussi
-
(Zonebourse.com) - Le groupe annonce la nomination de Céline Da Silva au poste de Directrice de la Stratégie de Saint-Gobain à compter du 1er octobre 2025. Elle est rattachée à Maud Thuaudet, Directrice Financière du Groupe. Elle succède à Noémie Chocat, qui prendra ... Lire la suite
-
La Bourse de New York a ouvert mardi dans le rouge au retour d'un week-end prolongé, les investisseurs se montrant prudents face à l'incertitude commerciale et avant la publication d'une série de données clés attendues dans les prochains jours. Dans les premiers ... Lire la suite
-
Elliott Management a annoncé mardi avoir pris une participation au capital de PepsiCo pour un montant de quatre milliards de dollars (3,42 milliards d'euros) et annoncé qu’il prévoyait de relancer la croissance du groupe et de stimuler le cours de Bourse du fabricant ... Lire la suite
-
Klarna, soutenue par le fonds Sequoia Capital depuis 2010, a indiqué mardi viser une introduction en Bourse (IPO) à New York la valorisant jusqu'à 14 milliards de dollars (11,96 billion euros) alors que l'appétit des investisseurs pour les valeurs technologiques ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer