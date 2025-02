L'Oréal: cession de près de 30 millions d'actions Sanofi information fournie par Cercle Finance • 03/02/2025 à 09:47









(CercleFinance.com) - L'Oréal annonce avoir signé un accord en vue de la cession d'environ 29,6 millions d'actions Sanofi à un prix unitaire de 101,5 euros, soit un montant total de trois milliards d'euros, dans le cadre du programme de rachat de ses propres actions par le groupe de santé.



Suite à l'opération et après annulation des actions rachetées, L'Oréal détiendra 7,2% du capital et 13,1% des droits de vote de Sanofi, et 'continuera à soutenir pleinement la stratégie de création de valeur de la société'.



'L'opération permettra à L'Oréal d'optimiser son bilan, notamment suite aux acquisitions effectuées récemment, et de diversifier encore davantage les sources de financement du groupe', explique le géant des cosmétiques.





