L'Oréal: CA de 30,57 MdsE au 30 septembre (+9,4%)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du Groupe atteint 30,57 milliards d'euros au 30 septembre 2023 à données publiées, soit une croissance de + 9,4 %. À données comparables, c'est-à-dire à structure et taux de change identique, la croissance du chiffre d'affaires du groupe ressort à + 12,6 %.



À fin septembre, la Division des Produits Professionnels affiche une croissance de + 8,0 % en comparable et + 5,1 % en publié. La Division des Produits Grand Public réalise une performance sur ces neuf premiers mois, avec une croissance de + 14,5 % en comparable et de + 10,8 % en publié. Sur les neuf premiers mois de l'année,



L'Oréal Luxe réalise une croissance de + 6,1 % en comparable et + 2,9 % en publié. La Division Beauté Dermatologique enregistre une croissance de + 28,7 % en comparable et de + 27,3 % en publié.



Nicolas Hieronimus, Directeur Général de L'Oréal, a déclaré : ' En dépit de la reprise plus lente qu'attendu du marché de la beauté en Chine continentale et du reset du Travel Retail asiatique, L'Oréal a continué de progresser à un rythme élevé, supérieur à 10 %. Dans un contexte économique et géopolitique incertain, nous restons confiants dans notre capacité à surperformer le marché et à réaliser en 2023 une nouvelle année de croissance du chiffre d'affaires et des résultats. '





