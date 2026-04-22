L'Oréal-CA +6,7% au T1 avec les USA et les marchés émergents

(Actualisé tout du long avec détails, contexte)

L’Oréal OREP.PA a fait état mercredi d'une croissance à données comparables ajustée de 6,7% de ses ventes au premier trimestre, la forte demande pour les produits capillaires haut de gamme et les parfums, en particulier en Amérique du Nord et sur les marchés émergents, ayant plus que compensé la faiblesse observée au Moyen-Orient.

Le groupe basé à Paris, fabricant du shampooing Kérastase et du parfum YSL Libre, a enregistré un chiffre d’affaires de 12,2 milliards d’euros sur les trois mois clos fin mars, contre 11,7 milliards un an plus tôt, la hausse de 6,7% étant ajustée de l’effet net du phasage en amont de la transformation informatique.

" L’Oréal est de retour en forme", ont estimé les analystes de RBC, soulignant la solidité de la croissance sous-jacente et l’accélération par rapport au quatrième trimestre.

Premier groupe mondial de cosmétiques, L’Oréal surperforme généralement le marché mondial de la beauté grâce à un portefeuille diversifié, allant du maquillage grand public de L’Oréal Paris aux parfums de luxe et aux produits professionnels dermatologiques, ce qui lui permet de bénéficier des arbitrages des consommateurs en période d’incertitude économique.

Si le groupe a indiqué que la consommation au Moyen-Orient est impactée depuis le début du conflit, notamment aux Émirats arabes unis, il a enregistré une croissance à deux chiffres dans les marchés émergents et fait état d’une hausse de 7,6% des ventes à données comparables ajustées en Amérique du Nord, sa deuxième zone géographique derrière l’Europe.

"Malgré les incertitudes géopolitiques et macroéconomiques actuelles, nous sommes optimistes quant aux perspectives du marché mondial de la beauté", a déclaré Nicolas Hieronimus, directeur général de L’Oréal, dans un communiqué de presse.

Ces perspectives interviennent alors que plusieurs entreprises ont adopté un ton plus prudent dans leurs dernières publications, en raison des retombées du conflit au Moyen-Orient.

Les groupes de luxe LVMH LVMH.PA , Hermès HRMS.PA et Kering PRTP.PA ont ainsi imputé à la guerre une croissance inférieure aux attentes au premier trimestre, tandis que des entreprises d’autres secteurs ont averti de la hausse des coûts, de perturbations des chaînes d’approvisionnement et d’un recul de la confiance des consommateurs.

"L’Oréal apparaît comme un gagnant relatif grâce à sa forte exposition au segment de la beauté grand public, où les produits restent abordables et où les consommateurs peuvent arbitrer à la baisse au sein du portefeuille", ont écrit les analystes de Barclays dans une note datée du 17 avril.

Ils estiment que le Moyen-Orient représente environ 2% à 3% des ventes totales du groupe, Travel Retail inclus.

L’Oréal a par ailleurs précisé que les ventes dans la zone SAPMENA-SSA, qui regroupe l’Asie du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique, ont progressé de 15,4% à données comparables ajustées, tandis que les ventes en Europe ont augmenté de 5,5%.

En Asie du Nord, principalement en Chine, la croissance est ressortie à 4,8%, soutenue par les performances de la division Luxe, malgré un environnement toujours difficile dans le Travel Retail.

(Dominique Patton, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)