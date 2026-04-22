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L'Oréal: CA +6,7% au T1 avec les USA et les marchés émergents
information fournie par Reuters 22/04/2026 à 18:35

Logo du Groupe L'Oréal sur l'immeuble du siège de la société à Clichy, près de Paris

Logo du Groupe L'Oréal sur l'immeuble du siège de la société à Clichy, près de Paris

L’Oréal ‌a fait état mercredi d'une ​croissance à données comparables ajustée de 6,7% de ses ventes au premier ​trimestre, la forte demande pour les ​produits capillaires haut ⁠de gamme et les parfums, en ‌particulier en Amérique du Nord et sur les marchés ​émergents, ‌ayant plus que compensé la ⁠faiblesse observée au Moyen‑Orient.

Le groupe basé à Paris, fabricant du shampooing ⁠Kérastase et ‌du parfum YSL Libre, ⁠a enregistré un chiffre d’affaires ‌de 12,2 milliards d’euros ⁠sur les trois mois clos ⁠fin mars, ‌contre 11,7 milliards un an ​plus tôt, ‌après un léger ajustement à la baisse des chiffres ​comparables de l’an dernier.

Cette progression inclut également un ⁠effet positif de 3,4% lié au phasage en amont de la transformation du système informatique.

(Dominique Patton, version française Elena Smirnova, édité par ​Augustin Turpin)

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