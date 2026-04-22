L'Oréal: CA +6,7% au T1 avec les USA et les marchés émergents

Logo du Groupe L'Oréal sur l'immeuble du siège de la société à Clichy, près de Paris
L’Oréal a fait état mercredi d'une croissance à données comparables ajustée de 6,7% de ses ventes au premier trimestre, la forte demande pour les produits capillaires haut de gamme et les parfums, en particulier en Amérique du Nord et sur les marchés émergents, ayant plus que compensé la faiblesse observée au Moyen‑Orient.
Le groupe basé à Paris, fabricant du shampooing Kérastase et du parfum YSL Libre, a enregistré un chiffre d’affaires de 12,2 milliards d’euros sur les trois mois clos fin mars, contre 11,7 milliards un an plus tôt, après un léger ajustement à la baisse des chiffres comparables de l’an dernier.
Cette progression inclut également un effet positif de 3,4% lié au phasage en amont de la transformation du système informatique.
(Dominique Patton, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)
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