L'Oréal-Bon mois de janvier en Chine, situation plus difficile avec le coronavirus-Agon Reuters • 07/02/2020 à 10:12









7 février (Reuters) - Le PDG de L'Oréal OREP.PA , Jean-Jacques Agon, a déclaré vendredi lors de la présentation des résultats annuels à la presse: * L'ORÉAL A CONNU UN BON MOIS DE JANVIER EN CHINE, LES CHOSES SONT DEVENUES PLUS DIFFICILES AVEC LE CORONAVIRUS-AGON * LES VENTES EN LIGNE DE COSMÉTIQUES EN CHINE ONT SOUTENU L'ACTIVITÉ MAIS LE CORONAVIRUS AURA UN IMPACT SUR LA DEMANDE DANS LES SEMAINES À VENIR-AGON Pour plus de détails, cliquez sur OREP.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées L'OREAL Euronext Paris +2.17%