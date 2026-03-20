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L'Oréal aurait des vues sur la start-up Innovist pour se renforcer en Inde
information fournie par Zonebourse 20/03/2026 à 10:56

L'Oréal serait en discussions avancées en vue d'acquérir une participation majoritaire au sein de la start-up indienne de produits de beauté et de soins personnels Innovist, a-t-on appris vendredi auprès de professionnels de marché.

Selon ces informations, la transaction pourrait valoriser Innovist entre 350 et 450 millions de dollars, soit un multiple compris entre 11 et 14 fois son chiffre d'affaires annuel.

D'après ces mêmes sources, la jeune pousse a affiché une forte croissance ces dernières années, avec un chiffre d'affaires multiplié par 2,8 entre 2024 et 2025.

"S'il est vrai qu'Innovist est une société en pleine croissance, la valorisation envisagée apparaît nettement supérieure aux moyennes observées dans le secteur des produits de beauté", font remarquer ce matin les équipes d'AlphaValue.

"Cette transaction potentielle illustre l'ambition stratégique de L'Oréal d'accélérer son exposition au marché indien, considéré comme l'un des plus dynamiques au monde dans le secteur de la beauté et des soins personnels", estime le bureau d'études indépendant.

Un modèle basé sur l'intégration verticale

Créée en 2018, Innovist se positionne comme une plateforme intégrée reposant sur des formulations "propres" et scientifiquement validées, qui conçoit, développe et fabrique en interne ses produits.

Le groupe opère un portefeuille de marques, dont Bare Anatomy, Chemist at Play et SunScoop, couvrant les segments du soin capillaire, de la peau et de la protection solaire, et met en avant une approche fondée sur la transparence des ingrédients, les tests cliniques et la recherche et développement (R&D) internalisée.

Cette intégration verticale, qui va de la formulation jusqu'au processus de production, est censée garantir la qualité et l'efficacité de ses produits tout en accélérant l'innovation sur un marché indien en forte croissance.

A la Bourse de Paris, l'action L'Oréal progressait de 0,8% vendredi matin suite à la parution de ces informations, surperformant légèrement un indice CAC 40 en hausse de 0,4%.

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