L'Oréal-Alexis Perakis-Valat est nommé DG de L’Oréal USA et Amérique du Nord
information fournie par Reuters 24/09/2025 à 18:36

L'Oreal SA OREP.PA :

* DAVID GREENBERG EST NOMMÉ PRÉSIDENT DE L'ORÉAL USA

* ALEXIS PERAKIS-VALAT EST NOMMÉ DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'ORÉAL USA ET AMÉRIQUE DU NORD, SUCCÉDANT À DAVID GREENBERG

Texte original nGNE3n26ml Pour plus de détails, cliquez sur OREP.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

L'OREAL
367,1000 EUR Euronext Paris -2,03%
