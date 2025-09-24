information fournie par Reuters • 24/09/2025 à 18:36

L'Oréal-Alexis Perakis-Valat est nommé DG de L’Oréal USA et Amérique du Nord

L'Oreal SA OREP.PA :

* DAVID GREENBERG EST NOMMÉ PRÉSIDENT DE L'ORÉAL USA

* ALEXIS PERAKIS-VALAT EST NOMMÉ DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'ORÉAL USA ET AMÉRIQUE DU NORD, SUCCÉDANT À DAVID GREENBERG

(Rédaction de Gdansk)