L'Oréal affiche ventes T1 à 12,15 milliards EUR, croissance comparable +7,6 %

* L’Oréal publie un chiffre d’affaires T1 2026 de 12,15 milliards d’euros, en hausse de 3,6% en données publiées. * La croissance à données comparables atteint 7,6%, croissance à données comparables ajustée ressort à 6,7%. * Par divisions, Produits Professionnels progresse à 1,46 milliard d’euros (+14,5% publié) ; Beauté Dermatologique atteint 2,22 milliards d’euros (+6,2% publié). * Par zones, Europe monte à 4,37 milliards d’euros (+11,5% publié) ; Asie du Nord recule à 2,69 milliards d’euros (-9% publié). * Acquisition de Kering Beauté finalisée au 31 mars. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. L'Oréal SA published the original content used to generate this news brief on April 22, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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