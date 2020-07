Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Oréal affiche un CA de 13,07 milliards d'euros au S1 Reuters • 30/07/2020 à 18:14









30 juillet (Reuters) - L'Oreal SA OREP.PA : * CHIFFRE D'AFFAIRES AU S1 13,07 MILLIARDS D'EUROS * LE CASH-FLOW OPÉRATIONNEL S'ÉLÈVE À 1 274 MILLIONS D'EUROS FIN JUIN 2020 * LE RÉSULTAT NET HORS ÉLÉMENTS NON RÉCURRENTS, PART DU GROUPE, RESSORT AU S1 À 2 144 MILLIONS D'EUROS * L'ORÉAL LUXE AFFICHE UNE RENTABILITÉ DE 20,4 % À COMPARER À 23,8 % AU PREMIER SEMESTRE 2019 * LA MARGE BRUTE, À 9 564 MILLIONS D'EUROS, RESSORT À 73,1 % DU CHIFFRE D'AFFAIRES AU S1, STABLE PAR RAPPORT AU PREMIER SEMESTRE 2019 * AU 30 JUIN 2020, APRÈS PRISE EN COMPTE DE LA DETTE FINANCIÈRE DE LOCATION POUR UN MONTANT DE 1 858 MILLIONS D'EUROS, LA TRÉSORERIE NETTE S'ÉTABLIT À 2 161 MILLIONS D'EUROS * L'AVANCE DANS LE DOMAINE DU DIGITAL ET DU E-COMMERCE QUI S'EST RÉVÉLÉE CAPITALE PENDANT LA CRISE, LE E-COMMERCE PROGRESSANT DE + 64,6 % SUR CE SEMESTRE - PDG * LA PERFORMANCE DE L'ORÉAL EN CHINE CONTINENTALE A ÉTÉ DÉTERMINANTE, LA CROISSANCE SUR LE DEUXIÈME TRIMESTRE AYANT REBONDI À + 30 % - PDG * À DONNÉES COMPARABLES, C'EST-À-DIRE À STRUCTURE ET TAUX DE CHANGE IDENTIQUES, L'ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES DU GROUPE AU S1 RESSORT À - 11,7 % * RENTABILITÉ À 18 % PROCHE DU NIVEAU ANNUEL 2019, RECUL LIMITÉ DU BÉNÉFICE NET PAR ACTION AU S1 - PDG * LE BÉNÉFICE NET PAR ACTION AU S1 À 3,82 EUROS EST EN BAISSE DE - 12,7 % PAR RAPPORT AU PREMIER SEMESTRE 2019 * LA RÉOUVERTURE PROGRESSIVE DES COMMERCES PHYSIQUES ET LE PLAN SOUTENU DE GRANDS LANCEMENTS MONDIAUX AU S2 DEVRAIENT PERMETTRE À L'ORÉAL LUXE DE PROFITER DU REBOND DE L'ACTIVITÉ ET SURPERFORMER LE MARCHÉ Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur OREP.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées L'OREAL Euronext Paris -1.63%