L'Oréal: acquisition auprès de Migros en Corée du Sud

(CercleFinance.com) - Le groupe de distribution suisse Migros a annoncé lundi que L'Oréal allait faire l'acquisition de la filiale sud-coréenne de sa division de cosmétiques Mibelle Group.



L'entité rachetée, dénommée Gowoonsesang Cosmetics, commercialise notamment la marque Dr.G, l'une des crèmes de beauté les plus connues dans le pays.



Gowoonsesang, créée en 1998, propose une gamme de produits cosmétiques spécialement conçus pour les peaux sensibles. L'entreprise coréenne avait été rachetée par Mibelle Group en 2018.



Au-delà de Dr.G, la société possède les marques vividraw, Lab.it et Heal us et compte quelque 200 collaboratrices et collaborateurs en Corée du Sud et une dizaine en Chine, appelés à rejoindre les équipes de L'Oréal.



Elle exporte vers plus de 10 pays d'Asie-Pacifique ainsi qu'aux Etats-Unis.



Si les conditions de la cession, notamment financières, n'ont pas été divulguées, Migros indique que la transaction devrait être finalisée dans les prochains mois après l'approbation des autorités de régulation.



Dans un communiqué, Migros - qui cherche à se recentrer sur son coeur de métier - indique que les négociations portant sur la cession du reste du périmètre de Mibelle Group sont toujours en cours, mais que des acheteurs potentiels manifestent un 'grand intérêt'.





