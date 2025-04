L'Oréal : +4% vers 355,5E, les 367E se rapprochent information fournie par Cercle Finance • 22/04/2025 à 12:53









(CercleFinance.com) - Les ventes de l'Oréal , résistent, l'option 'délocalisation' aux US est également à l'étude... ce sont des éléments positifs qui dopent L'Oréal qui s'adjuge +4% vers 355,5E.

Le titre devrait pouvoir progresser sans grosse opposition jusque vers 367E, la double résistance testée les 28 janvier et 14 mars (et ex-plancher de mi-septembre 2024).





Valeurs associées L'OREAL 353,6500 EUR Euronext Paris +3,45%