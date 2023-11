Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Oréal : +10% repris en 15 jours, série de 7 hausses sur 8 information fournie par Cercle Finance • 08/11/2023 à 16:22









(CercleFinance.com) - L'Oréal affiche un gain de +10% depuis le 21 octobre et aligne une série de 7 hausses sur 8, passant de 390 à 418E.

Le titre teste à présent le sommet de son canal légèrement descendant moyen terme (15 jours après avoir testé le plancher à 380E).

En cas de pullback, il faudra surveiller le support des 371,5E du 15 mars et du puis 24 février puis voir si le mouvement se prolonge vers 360E : l'Oral reste susceptible de valider un vaste double-top majeur long terme sous 432 puis 442E (les 5/01/2022 puis 21/04/2023).





