L'or termine la semaine en baisse

(AOF) - Le cours de l'or accuse une baisse de 0,49% à 2500,01 dollars l'once en milieu d'après-midi ce vendredi après avoir atteint mardi un record de 2 531,6 dollars l'once. Le métal jaune s'affiche comme une valeur refuge dans un contexte géopolitique tendu. Il a gagné plus de 30 % en un an et son cours a quasiment doublé en dix ans.