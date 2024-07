L'or sur ses plus hauts depuis fin mai

(AOF) - L'once d'or s'apprête à finir la semaine au-dessus de 2400 dollars et se rapproche de son plus haut historique de 2450 dollars touché fin mai. Elle a bénéficié cette semaine de la perspective d’une baisse des taux de la Fed en septembre alors qu'elle devrait passer son tour en juillet. Les investisseurs ont été rassurés le ralentissement plus important qu'anticipé de l'inflation en juin aux Etats-Unis. Le marché prévoit désormais 2,5 baisses des taux de 25 points de base cette année. En conséquence, le rendement du 10 ans américain a perdu plus de 8 points de base sur la semaine.

Des rendements plus faibles réduisent le coût d'opportunité lié à la détention de l'or, qui n'offre aucune rémunération, soutenant les cours. Ils entraînent également un repli du dollar.

Ces derniers mois, le métal précieux a profité de plusieurs autres tendances favorables : les achats d'or par les Banques centrales, les investisseurs chinois et les risques géopolitiques.