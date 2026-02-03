 Aller au contenu principal
L'or se maintient, les actions rebondissent et la hausse des taux d'intérêt fait grimper le dollar australien
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 06:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La RBA relève ses taux à 3,85 %; l'Aussie dépasse les 70c

*

L'accord commercial avec l'Inde stimule les actions et la roupie

*

Le Nikkei en hausse, le yen et les obligations en baisse à l'approche des élections japonaises

(Mise à jour de l'après-midi en Asie) par Tom Westbrook

L'or et les actions asiatiques ont rebondi mardi alors que le commerce a pris un ton plus calme après des fluctuations sauvages sur les marchés des métaux et un accord pour réduire les droits de douane américains sur l'Inde a contribué à l'ambiance, tandis que le dollar australien a augmenté après une hausse des taux d'intérêt.

La banque centrale australienne a rejoint le Japon en tant que seule économie du monde développé à resserrer sa politique, déclarant qu'une inflation supérieure à l'objectif et un marché du travail tendu justifiaient une décision unanime d'augmenter le taux d'intérêt de 25 points de base à 3,85%.

Les marchés avaient largement anticipé cette décision, bien qu'ils s'empressent maintenant d'anticiper un suivi en mai, ce qui a été suffisant pour pousser l'Aussie AUD= d'environ 1% plus haut et de plus de 70 cents américains.

La roupie indienne INR= et les actions .NSEI ont accueilli favorablement l'annonce du président américain Donald Trump selon laquelle les droits de douane sur les produits indiens seraient réduits de 50 % à 18 % en échange de l'arrêt des achats de pétrole russe par New Delhi et de l'abaissement des barrières commerciales.

Les détails étaient rares.

Ailleurs, le Nikkei .N225 du Japon a bondi de 4% pour récupérer les pertes de lundi et le KOSPI .KS11 de la Corée du Sud a augmenté de 5%.

Les contrats à terme sur le S&P 500 ESc1 étaient en hausse de 0,1%, les traders anticipant quelques séances de résultats bien remplies.

Selon Steven Leung, directeur des ventes institutionnelles de la société de courtage UOB Kay Hian à Hong Kong, les investisseurs ont pris la mesure de l'effondrement des positions sur l'argent et l'or et observaient la situation.

"Il leur faudra beaucoup de temps pour reconstituer une position haussière ou baissière... ils restent donc à l'écart du marché", a-t-il déclaré.

La spéculation selon laquelle les hausses d'impôts sur les sociétés de télécommunications chinoises pourraient s'étendre aux géants de l'internet a entraîné des actions telles que Tencent 0700.HK et Alibaba 9988.HK à la baisse de plus de 3 %

LES METAUX SE STABILISENT

L'or XAU= était en hausse de 3% en Asie à 4 820 dollars l'once, soit un rebond d'environ 9% par rapport à son plus bas niveau de lundi. L'argent a augmenté de 5% à 83,34$ l'once.

L'or, l'argent, les actions et le dollar ont tous été secoués depuis que la nomination par Trump de Kevin Warsh pour diriger la Réserve fédérale a fait chuter les prix des métaux. Warsh est considéré comme un réducteur du bilan de la Fed, ce qui fait augmenter les rendements obligataires, ce qui est négatif pour les métaux précieux qui ne rapportent pas de revenus.

Cependant, la chute des prix vendredi et lundi est allée au-delà des fondamentaux et a anéanti les positions à effet de levier, ce qui a ébranlé les marchés mondiaux des matières premières et des actions, les traders ayant vendu d'autres actifs pour renflouer les paris perdus.

Pour l'avenir, les résultats de Wall Street seront au programme, avec le fabricant de puces AMD AMD.O et la société d'équipement de serveurs Super Micro Computer SMCI.O qui devraient publier leurs résultats après le marché.

COMMERCE DE TAKAÏCHI

Les marchés des changes ont trouvé un niveau après la forte baisse du dollar de la semaine dernière. L'euro EUR= a acheté 1,1809 $ au cours de la session asiatique, s'éloignant des sommets atteints au-dessus de 1,20 $ à la fin du mois de janvier.

Le yen JPY= s'est négocié à 155,41 pour un dollar et a repris environ la moitié des gains qu'il avait réalisés sur le billet vert après les discussions sur une éventuelle intervention conjointe des Etats-Unis et du Japon pour stimuler le yen.

Les sondages montrent que le Parti libéral démocrate de la Première ministre Sanae Takaichi se dirige vers une victoire écrasante lors des élections du week-end, ce qui met la pression sur les obligations et le yen, car cela donnerait un mandat à son programme d'assouplissement fiscal.

La ministre japonaise des Finances, Satsuki Katayama , a minimisé mardi les remarques de Takaichi soulignant les avantages d'un yen faible, en contradiction avec les efforts des autorités pour le soutenir.

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
246,2700 USD NASDAQ +4,03%
AUD/USD SPOT
0,7008 Six - Forex 1 +0,85%
EUR/USD SPOT
1,1810 USD Six - Forex 1 +0,15%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
Nikkei 225
54 738,76 Pts Six - Forex 1 +3,96%
Or
4 828,80 USD Six - Forex 1 +3,60%
Pétrole Brent
65,98 USD Ice Europ -0,50%
Pétrole WTI
61,86 USD Ice Europ -0,05%
SUPER MICRO
29,7100 USD NASDAQ +2,06%
TENCENT HLDG
64,750 EUR Tradegate +0,23%
USD/JPY SPOT
155,4375 Six - Forex 1 -0,08%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 03.02.2026 06:30 

    * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe : * VINCI ... Lire la suite

  • Combo du président américain Donald Trump, le 1er février 2026 à Palm Beach aux Etat-Unis, et du Premier ministre indien Narendra Modi, à New Delhi le 29 janvier 2026 ( AFP / SAUL LOEB )
    Trump annonce un "accord commercial" avec l'Inde
    information fournie par AFP 03.02.2026 05:37 

    Donald Trump a annoncé lundi un "accord commercial" avec l'Inde, après des mois de tensions entre la première et la cinquième économie mondiale. Le Premier ministre indien Narendra Modi a par ailleurs "accepté d'arrêter d'acheter du pétrole russe" et s'est engagé ... Lire la suite

  • Top 5 IA du 02/02/2026
    Top 5 IA du 02/02/2026
    information fournie par Libertify 03.02.2026 05:00 

    Au programme ce matin : Airbus , Capgemini , Eramet , NVIDIA , Sanofi . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité ... Lire la suite

  • Montage du président colombien à gauche, Gustavo Petro, et le président américain, à droite, Donald Trump ( AFP / Luis ROBAYO )
    Après les invectives, le dialogue? Trump reçoit le président colombien
    information fournie par AFP 03.02.2026 04:31 

    Après avoir échangé moult invectives par réseaux sociaux interposés, Donald Trump et son homologue colombien, le président de gauche Gustavo Petro, se voient mardi à la Maison Blanche pour tenter d'amorcer un dialogue. La rencontre a lieu peu après que le président ... Lire la suite

