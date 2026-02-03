L'or se maintient, les actions rebondissent et la hausse des taux d'intérêt fait grimper le dollar australien

La RBA relève ses taux à 3,85 %; l'Aussie dépasse les 70c

L'accord commercial avec l'Inde stimule les actions et la roupie

Le Nikkei en hausse, le yen et les obligations en baisse à l'approche des élections japonaises

L'or et les actions asiatiques ont rebondi mardi alors que le commerce a pris un ton plus calme après des fluctuations sauvages sur les marchés des métaux et un accord pour réduire les droits de douane américains sur l'Inde a contribué à l'ambiance, tandis que le dollar australien a augmenté après une hausse des taux d'intérêt.

La banque centrale australienne a rejoint le Japon en tant que seule économie du monde développé à resserrer sa politique, déclarant qu'une inflation supérieure à l'objectif et un marché du travail tendu justifiaient une décision unanime d'augmenter le taux d'intérêt de 25 points de base à 3,85%.

Les marchés avaient largement anticipé cette décision, bien qu'ils s'empressent maintenant d'anticiper un suivi en mai, ce qui a été suffisant pour pousser l'Aussie AUD= d'environ 1% plus haut et de plus de 70 cents américains.

La roupie indienne INR= et les actions .NSEI ont accueilli favorablement l'annonce du président américain Donald Trump selon laquelle les droits de douane sur les produits indiens seraient réduits de 50 % à 18 % en échange de l'arrêt des achats de pétrole russe par New Delhi et de l'abaissement des barrières commerciales.

Les détails étaient rares.

Ailleurs, le Nikkei .N225 du Japon a bondi de 4% pour récupérer les pertes de lundi et le KOSPI .KS11 de la Corée du Sud a augmenté de 5%.

Les contrats à terme sur le S&P 500 ESc1 étaient en hausse de 0,1%, les traders anticipant quelques séances de résultats bien remplies.

Selon Steven Leung, directeur des ventes institutionnelles de la société de courtage UOB Kay Hian à Hong Kong, les investisseurs ont pris la mesure de l'effondrement des positions sur l'argent et l'or et observaient la situation.

"Il leur faudra beaucoup de temps pour reconstituer une position haussière ou baissière... ils restent donc à l'écart du marché", a-t-il déclaré.

La spéculation selon laquelle les hausses d'impôts sur les sociétés de télécommunications chinoises pourraient s'étendre aux géants de l'internet a entraîné des actions telles que Tencent 0700.HK et Alibaba 9988.HK à la baisse de plus de 3 %

LES METAUX SE STABILISENT

L'or XAU= était en hausse de 3% en Asie à 4 820 dollars l'once, soit un rebond d'environ 9% par rapport à son plus bas niveau de lundi. L'argent a augmenté de 5% à 83,34$ l'once.

L'or, l'argent, les actions et le dollar ont tous été secoués depuis que la nomination par Trump de Kevin Warsh pour diriger la Réserve fédérale a fait chuter les prix des métaux. Warsh est considéré comme un réducteur du bilan de la Fed, ce qui fait augmenter les rendements obligataires, ce qui est négatif pour les métaux précieux qui ne rapportent pas de revenus.

Cependant, la chute des prix vendredi et lundi est allée au-delà des fondamentaux et a anéanti les positions à effet de levier, ce qui a ébranlé les marchés mondiaux des matières premières et des actions, les traders ayant vendu d'autres actifs pour renflouer les paris perdus.

Pour l'avenir, les résultats de Wall Street seront au programme, avec le fabricant de puces AMD AMD.O et la société d'équipement de serveurs Super Micro Computer SMCI.O qui devraient publier leurs résultats après le marché.

COMMERCE DE TAKAÏCHI

Les marchés des changes ont trouvé un niveau après la forte baisse du dollar de la semaine dernière. L'euro EUR= a acheté 1,1809 $ au cours de la session asiatique, s'éloignant des sommets atteints au-dessus de 1,20 $ à la fin du mois de janvier.

Le yen JPY= s'est négocié à 155,41 pour un dollar et a repris environ la moitié des gains qu'il avait réalisés sur le billet vert après les discussions sur une éventuelle intervention conjointe des Etats-Unis et du Japon pour stimuler le yen.

Les sondages montrent que le Parti libéral démocrate de la Première ministre Sanae Takaichi se dirige vers une victoire écrasante lors des élections du week-end, ce qui met la pression sur les obligations et le yen, car cela donnerait un mandat à son programme d'assouplissement fiscal.

La ministre japonaise des Finances, Satsuki Katayama , a minimisé mardi les remarques de Takaichi soulignant les avantages d'un yen faible, en contradiction avec les efforts des autorités pour le soutenir.