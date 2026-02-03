 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Australie: La banque centrale relève ses taux pour la première fois en deux ans
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 07:47

Conférence de presse sur la décision de politique monétaire, à Sydney

Conférence de presse sur la décision de politique monétaire, à Sydney

La banque centrale australienne (RBA) a relevé mardi son taux directeur pour la première fois ‍en deux ans, citant une croissance économique plus rapide qu'anticipé et déclarant que l'inflation allait vraisemblablement rester au-dessus de l'objectif pendant un moment.

Avec ‌la Banque du Japon (BoJ), la RBA est la seule banque centrale d'un pays développé à resserrer actuellement sa politique monétaire, ​tandis que des baisses de taux sont anticipées aux Etats-Unis, ⁠en Grande-Bretagne et au Canada. La Banque centrale européenne (BCE) devrait elle prolonger la pause qu'elle a décidée.

Six mois ⁠après sa dernière baisse ‍des taux, en août dernier, la RBA a ⁠annoncé à l'issue de sa réunion de politique monétaire relever les taux d'intérêt de 25 points de base à 3,85%.

Les marchés misaient à ​78% sur la probabilité d'un resserrement monétaire ce mardi, en raison du niveau inopinément élevé de l'inflation au quatrième trimestre alors que ⁠le taux de chômage s'est pour sa part établi ​en décembre à un plus bas de sept mois.

"Bien ​que la hausse ​de l'inflation est considérée comme reflétant des facteurs temporaires, il est ​évident que la demande privée ⁠progresse plus rapidement qu'attendu, les tensions sur les capacités sont plus importantes qu'évalué auparavant et les conditions sur le marché du travail sont un peu resserrées", a déclaré le comité de la RBA dans un ‌communiqué.

Il a jugé "approprié" de relever les taux en raison de "l'inflation qui devrait rester supérieure à l'objectif pendant un certain temps".

A la suite du communiqué, les investisseurs ont revu à la hausse la probabilité d'un nouveau resserrement monétaire en mai, désormais anticipé à 75%.

(Stella Qiu; ‌version française Jean Terzian)

Banques centrales
Devises
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank