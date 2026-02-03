Australie: La banque centrale relève ses taux pour la première fois en deux ans

Conférence de presse sur la décision de politique monétaire, à Sydney

La banque centrale australienne (RBA) a relevé mardi son taux directeur pour la première fois ‍en deux ans, citant une croissance économique plus rapide qu'anticipé et déclarant que l'inflation allait vraisemblablement rester au-dessus de l'objectif pendant un moment.

Avec ‌la Banque du Japon (BoJ), la RBA est la seule banque centrale d'un pays développé à resserrer actuellement sa politique monétaire, ​tandis que des baisses de taux sont anticipées aux Etats-Unis, ⁠en Grande-Bretagne et au Canada. La Banque centrale européenne (BCE) devrait elle prolonger la pause qu'elle a décidée.

Six mois ⁠après sa dernière baisse ‍des taux, en août dernier, la RBA a ⁠annoncé à l'issue de sa réunion de politique monétaire relever les taux d'intérêt de 25 points de base à 3,85%.

Les marchés misaient à ​78% sur la probabilité d'un resserrement monétaire ce mardi, en raison du niveau inopinément élevé de l'inflation au quatrième trimestre alors que ⁠le taux de chômage s'est pour sa part établi ​en décembre à un plus bas de sept mois.

"Bien ​que la hausse ​de l'inflation est considérée comme reflétant des facteurs temporaires, il est ​évident que la demande privée ⁠progresse plus rapidement qu'attendu, les tensions sur les capacités sont plus importantes qu'évalué auparavant et les conditions sur le marché du travail sont un peu resserrées", a déclaré le comité de la RBA dans un ‌communiqué.

Il a jugé "approprié" de relever les taux en raison de "l'inflation qui devrait rester supérieure à l'objectif pendant un certain temps".

A la suite du communiqué, les investisseurs ont revu à la hausse la probabilité d'un nouveau resserrement monétaire en mai, désormais anticipé à 75%.

(Stella Qiu; ‌version française Jean Terzian)