L'or s'apprête à connaître sa plus forte baisse en une journée depuis 2020

Le Dow Jones surpasse les indices de Wall Street, le S&P 500 est stable, le Nasdaq est en baisse

Le secteur de la consommation discrétionnaire est en tête des gains sectoriels, le secteur des services publics est le plus à la traîne

Hausse du dollar et du brut, hausse du bitcoin de ~1%, baisse de l'argent de 7,5%, baisse de l'or de 5,6%

Le rendement du Trésor américain à 10 ans tombe à ~3,95 %

L'OR S'APPRÊTE À SUBIR LA PLUS FORTE BAISSE EN UN JOUR DEPUIS 2020

Dans le contexte d'une reprise fulgurante depuis le début de l'année, l'or au comptant XAU= a perdu plus de 5 % mardi et s'apprête à connaître sa plus forte baisse en pourcentage sur une journée depuis le 11 août 2020.

Malgré la vente de mardi, l'or est toujours en hausse d'environ 56 % depuis le début de l'année, ce qui représenterait son plus grand gain annuel en pourcentage depuis 1979, et le métal précieux est toujours bien au-dessus de la barre des 4 000 dollars l'once, qu'il a franchie pour la première fois le 8 octobre.

Même si l'or tend à être considéré comme une valeur refuge vers laquelle les investisseurs se tournent lorsque d'autres actifs semblent trop risqués, la vente de métaux mardi n'a pas coïncidé avec une reprise des actions.

Sam Stovall, stratégiste en chef chez CFRA Research, a déclaré à Reuters qu'il voyait le prix de l'or remonter à long terme, mais pour l'instant, il note qu'il est "allé trop loin et trop vite".

"Et comme le dollar s'est renforcé aujourd'hui, c'est ce qui a incité les investisseurs à essayer de prendre des bénéfices", a ajouté Sam Stovall.

Il est intéressant de noter que dans une note de recherche publiée mardi, Lauren Goodwin, économiste et stratège en chef du marché chez New York Life Investments, a indiqué que la géopolitique était l'une des raisons de l'intérêt récent pour l'or.

Elle note que les banques centrales ont commencé à échanger des dollars (et, dans une certaine mesure, des euros) contre de l'or il y a plus d'une décennie, mais que cette tendance s'est accélérée en 2022 lorsque les États-Unis ont exclu la Russie de SWIFT et que cette "force structurelle n'est pas prête de s'inverser".

Par ailleurs, Bloomberg News a rapporté mardi que les nations européennes travaillaient avec l'Ukraine () sur une proposition en 12 points visant à mettre fin à la guerre de la Russie () le long des lignes de combat actuelles. Un conseil de paix présidé par le président américain Donald Trump () superviserait la mise en œuvre du plan proposé, selon le rapport, citant des personnes familières avec le sujet.

L'or au comptant était en baisse de 5,7% à 4 107,10 dollars l'once, tandis que les contrats à terme sur l'or américain

GCc1 ont chuté de 5,72% à 4 088,20 dollars l'once. Avec la vente du produit de base, les actions des mineurs ont également souffert avec Newmont NEM.N en baisse de plus de 9%. Les actions américaines de Harmony Gold HMY.N ont chuté de 10,6% tandis que les actions américaines de Kinross Gold KGC.N ont perdu 11,7%.

Le SPDR Gold ETF GLD.P a baissé de plus de 6% pour la journée, en voie de réaliser sa plus forte baisse en une journée depuis avril 2013.

Ailleurs dans les métaux précieux, l'argent XAG= a plongé de 7,5%, s'apprêtant à subir sa plus forte baisse en une journée depuis début février 2021.

(Sinéad Carew, Stephen Culp)

