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L'or plonge à son plus bas niveau de 2026 avec les anticipations de hausse des taux
information fournie par Reuters 23/03/2026 à 08:50

PHOTO DE FICHIER : PHOTO DE FICHIER : L'illustration montre des imitations d'or

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Le cours de l'or recule ‌de plus de 7% lundi, atteignant son plus bas niveau de 2026, l'escalade du ​conflit au Moyen-Orient ayant ravivé les craintes inflationnistes et renforcé les anticipations d'une hausse des taux d'intérêt à l'échelle mondiale.

Le métal jaune ressort à 4.180,19 dollars l'once ​à 07h37 GMT, son plus bas niveau depuis le 11 décembre, prolongeant ainsi ses pertes pour la ​neuvième séance consécutive.

La chute des cours du ⁠métal précieux a été particulièrement marquée la semaine dernière, avec un plongeon ‌de plus de 10%, ce qui en fait sa pire performance hebdomadaire depuis février 1983.

Il a par ailleurs reculé de plus ​de 20% par rapport à ‌son record de 5.594,82 dollars l'once, atteint le 29 ⁠janvier dernier.

"Alors que le conflit iranien entre dans sa quatrième semaine et que les prix du pétrole oscillent autour de 100 dollars, les anticipations sont passées de ⁠baisses de taux ‌à des hausses potentielles, ce qui a terni l'attrait de l'or ⁠du point de vue du rendement", a déclaré Tim Waterer, analyste chez KCM ‌Trade.

"La forte liquidité de l'or semble lui nuire en cette période ⁠d'aversion au risque. Les baisses sur les marchés boursiers conduisent ⁠à la liquidation ‌de positions sur l'or pour couvrir les appels de marge sur d'autres actifs", a-t-il ​ajouté.

La fermeture de facto du détroit ‌d'Ormuz en raison de la guerre en Iran maintient le prix du pétrole à des niveaux élevés, ​ce qui a ravivé les craintes inflationnistes.

Si la hausse des prix tend généralement à renforcer l'attrait de l'or en tant que valeur refuge, les ⁠taux d'intérêt élevés freinent la demande pour cet actif qui n'offre aucun rendement.

Les autres métaux précieux sont également pénalisés, l'argent reculant de plus de 8% à 62,37 dollars l'once. Le platine cède 7,8% à 1.765,5 dollars et le palladium perd 4% à 1.346,48 dollars.

(Noel John et Swati Verma à Bangalore; version française Diana Mandia, ​édité par Augustin Turpin)

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