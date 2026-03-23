L'or plonge à son plus bas niveau de 2026 avec les anticipations de hausse des taux

PHOTO DE FICHIER : PHOTO DE FICHIER : L'illustration montre des imitations d'or
Le cours de l'or recule de plus de 7% lundi, atteignant son plus bas niveau de 2026, l'escalade du conflit au Moyen-Orient ayant ravivé les craintes inflationnistes et renforcé les anticipations d'une hausse des taux d'intérêt à l'échelle mondiale.
Le métal jaune ressort à 4.180,19 dollars l'once à 07h37 GMT, son plus bas niveau depuis le 11 décembre, prolongeant ainsi ses pertes pour la neuvième séance consécutive.
La chute des cours du métal précieux a été particulièrement marquée la semaine dernière, avec un plongeon de plus de 10%, ce qui en fait sa pire performance hebdomadaire depuis février 1983.
Il a par ailleurs reculé de plus de 20% par rapport à son record de 5.594,82 dollars l'once, atteint le 29 janvier dernier.
"Alors que le conflit iranien entre dans sa quatrième semaine et que les prix du pétrole oscillent autour de 100 dollars, les anticipations sont passées de baisses de taux à des hausses potentielles, ce qui a terni l'attrait de l'or du point de vue du rendement", a déclaré Tim Waterer, analyste chez KCM Trade.
"La forte liquidité de l'or semble lui nuire en cette période d'aversion au risque. Les baisses sur les marchés boursiers conduisent à la liquidation de positions sur l'or pour couvrir les appels de marge sur d'autres actifs", a-t-il ajouté.
La fermeture de facto du détroit d'Ormuz en raison de la guerre en Iran maintient le prix du pétrole à des niveaux élevés, ce qui a ravivé les craintes inflationnistes.
Si la hausse des prix tend généralement à renforcer l'attrait de l'or en tant que valeur refuge, les taux d'intérêt élevés freinent la demande pour cet actif qui n'offre aucun rendement.
Les autres métaux précieux sont également pénalisés, l'argent reculant de plus de 8% à 62,37 dollars l'once. Le platine cède 7,8% à 1.765,5 dollars et le palladium perd 4% à 1.346,48 dollars.
(Noel John et Swati Verma à Bangalore; version française Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)
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