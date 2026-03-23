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Goldman Sachs prévoit désormais des hausses de taux de la BCE en avril et juin
information fournie par Reuters 23/03/2026 à 10:31

David Solomon, PDG de Goldman Sachs, s'exprime lors de la journée des investisseurs de Goldman Sachs au siège de Goldman Sachs à New York

David Solomon, PDG de Goldman Sachs, s'exprime lors de la journée des investisseurs de Goldman Sachs au siège de Goldman Sachs à New York

Goldman ‌Sachs s'attend désormais à ce ​que la Banque centrale européenne (BCE) procède à deux hausses de 25 ​points de ses taux directeurs en avril ​et en juin, ⁠a déclaré lundi le courtier.

Il ‌s'aligne ainsi sur les prévisions de J.P. Morgan et ​Barclays, ‌sur fond de regain des ⁠craintes inflationnistes alors que la guerre au Moyen-Orient s'enlise, pesant ⁠sur les ‌coûts de l'énergie et l'économie ⁠mondiale.

Goldman Sachs prévoyait auparavant ‌que l'institution monétaire maintiendrait ⁠ses taux inchangés tout au ⁠long de ‌l’année.

La BCE a maintenu la semaine ​dernière ‌ses trois taux directeurs à leur niveau actuel et ​a averti que la guerre en Iran ⁠assombrissait les perspectives en termes de croissance et d'inflation dans la zone euro.

(Rédigé par Kanchana Chakravarty, version française Elena Smirnova, édité par ​Augustin Turpin)

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 23/03/2026 à 10:31:49.

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2 commentaires

  • 11:50

    La BCE n'a pas le choix. Autrement, l'inflation prendra l'ascenseur et l'Euro dégringolera, ce qui rendra nos importations d'énergies plus onéreuses et voilà le cercle vicieux enclenché.

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