Goldman Sachs prévoit désormais des hausses de taux de la BCE en avril et juin

David Solomon, PDG de Goldman Sachs, s'exprime lors de la journée des investisseurs de Goldman Sachs au siège de Goldman Sachs à New York
Goldman Sachs s'attend désormais à ce que la Banque centrale européenne (BCE) procède à deux hausses de 25 points de ses taux directeurs en avril et en juin, a déclaré lundi le courtier.
Il s'aligne ainsi sur les prévisions de J.P. Morgan et Barclays, sur fond de regain des craintes inflationnistes alors que la guerre au Moyen-Orient s'enlise, pesant sur les coûts de l'énergie et l'économie mondiale.
Goldman Sachs prévoyait auparavant que l'institution monétaire maintiendrait ses taux inchangés tout au long de l’année.
La BCE a maintenu la semaine dernière ses trois taux directeurs à leur niveau actuel et a averti que la guerre en Iran assombrissait les perspectives en termes de croissance et d'inflation dans la zone euro.
(Rédigé par Kanchana Chakravarty, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)
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