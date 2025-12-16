(AOF) - Les cours de l'or noir s'affichent en recul ce mardi, conséquence des effets des pourparlers sur l'Ukraine et des perspectives de trop-plein. Pour la première fois depuis le mois de mai, le baril du Brent et le WTI sont passés sont la barre des 60 dollars. Le Brent se replie de 1,48%, à 59,43 dollars. Son homologue américain, qui a atteint un plus bas lundi depuis près de cinq ans, fléchit de 1,63%, à 55,69 dollars.
L'or noir sous la barre des 60 dollars pour la première fois depuis mai
information fournie par AOF 16/12/2025 à 11:41
