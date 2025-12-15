L'or noir poursuit son repli

(AOF) - Les prix du baril de pétrole se dirigent vers une troisième séance consécutive de baisse. A 16h, le brent de la Mer du Nord recule de 0,93%, à 60,65 dollars, et le WTI cède 1,03%, à 56,92 dollars. Les deux évoluent sur leurs plus bas niveaux annuels. Les risques géopolitiques semblent déjà bien intégrés dans le cours, et sont compensés par une surabondance de l’offre. Les investisseurs vont toutefois continuer de surveiller les attaques ukrainiennes sur les installations russes, mais aussi les tensions entre les Etats-Unis et le Venezuela.
