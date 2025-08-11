 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L'or ne sera pas soumis à des droits de douane, dit Trump
information fournie par Reuters 11/08/2025 à 20:00

Le président américain Donald Trump a déclaré lundi que l'or ne serait pas soumis à des droits de douane, sans donner d'autres détails.

"L'or ne sera pas soumis à des droits de douane !", a déclaré Donald Trump dans un message publié sur son réseau Truth Social.

Après l'annonce, le rendement des Treasuries à dix ans

US10YT=RR cédait 1,7 point de base à 4,2655%. Le deux ans

US2YT=RR 1,0 point de base à 3,7476%.

(Reportage Jasper Ward, rédigé par Susan Heavey ; version française Kate Entringer, édité par Zhifan Liu)

Valeurs associées

Or
3 355,02 USD Six - Forex 1 -1,28%
USA BENCHMARK 10A
4,251 Rates +1,04%
USA BENCHMARK 2A
4,008 Rates +0,16%
