information fournie par Reuters • 11/08/2025 à 20:00

L'or ne sera pas soumis à des droits de douane, dit Trump

Le président américain Donald Trump a déclaré lundi que l'or ne serait pas soumis à des droits de douane, sans donner d'autres détails.

"L'or ne sera pas soumis à des droits de douane !", a déclaré Donald Trump dans un message publié sur son réseau Truth Social.

Après l'annonce, le rendement des Treasuries à dix ans

US10YT=RR cédait 1,7 point de base à 4,2655%. Le deux ans

US2YT=RR 1,0 point de base à 3,7476%.

(Reportage Jasper Ward, rédigé par Susan Heavey ; version française Kate Entringer, édité par Zhifan Liu)