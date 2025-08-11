L'or ne sera pas soumis à des droits de douane, dit Trump

Le président américain Donald Trump a déclaré lundi que l'or ne serait pas soumis à des droits de douane, sans donner d'autres détails.
"L'or ne sera pas soumis à des droits de douane !", a déclaré Donald Trump dans un message publié sur son réseau Truth Social.
Après l'annonce, le rendement des Treasuries à dix ans
US10YT=RR cédait 1,7 point de base à 4,2655%. Le deux ans
US2YT=RR 1,0 point de base à 3,7476%.
(Reportage Jasper Ward, rédigé par Susan Heavey ; version française Kate Entringer, édité par Zhifan Liu)
