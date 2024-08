L'or marque une pause après son record de vendredi

(AOF) - L'or s'est offert vendredi un nouveau sommet historique à 2 509,65 l'once. Le métal jaune s'affiche comme une valeur refuge dans un contexte géopolitique tendu, entre le conflit dans la bande de Gaza et la guerre en Ukraine. Autre facteur haussier : une demande soutenue émanant des banques centrales dont celles de pays émergents comme la Turquie, l'Inde ou Singapour. Ce lundi, l'or marque une pause, s'affichant en baisse de 0,4% à 2 496,46 dollars l'once.

