L'or, l'argent et le platine poursuivent leur remontée record

L'or a atteint un nouveau record vendredi, tandis que l'argent et le platine ont également augmenté leurs gains pour atteindre des sommets historiques, soutenus par les incertitudes géopolitiques et économiques, un dollar plus faible et des paris sur des réductions des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant XAU= était en hausse de 0,5% à 4 961,57 $ l'once, à 0057 GMT, après avoir atteint un record de 4 966,59 $ plus tôt dans la journée.

* Les contrats à terme sur l'or américain GCcv1 pour livraison en février ont augmenté de 1,1% à 4 964,60 dollars l'once.

* Les dirigeants de l'UE ont poussé un soupir de soulagement après la volte-face du président américain Donald Trump sur le Groenland, alors qu'ils se réunissaient pour un sommet d'urgence à Bruxelles jeudi en fin de journée, tout en avertissant qu'ils étaient prêts à agir si Trump les menaçait à nouveau.

* Pour sa part, Trump a déclaré qu'il avait obtenu un accès total et permanent des États-Unis au Groenland dans le cadre d'un accord avec l'Otan, dont le chef a déclaré que les alliés devraient renforcer leur engagement en faveur de la sécurité dans l'Arctique pour écarter les menaces de la Russie et de la Chine.

* Mais les détails de l'accord n'étaient pas clairs et le Danemark a insisté sur le fait que sa souveraineté sur l'île n'était pas à discuter.

* Les dépenses de consommation aux États-Unis ont augmenté solidement en novembre et en octobre, maintenant probablement l'économie sur la voie d'un troisième trimestre consécutif de forte croissance, mais le marché du travail est toujours bloqué dans ce que les économistes et les décideurs politiques ont appelé un état de "faible embauche, faible licenciement".

* L'indice du dollar .DXY est tombé à son plus bas niveau depuis plus de deux semaines vendredi, rendant les métaux dont le prix est fixé en dollars moins chers pour les acheteurs étrangers.

* Les marchés prévoient toujours que la Fed réduira ses taux d'intérêt de deux quarts de point au cours de la seconde moitié de l'année, ce qui augmente l'attrait de l'or sans rendement.

FEDWATCH

* L'argent au comptant XAG= a augmenté de 0,9% à 97,01 dollars l'once, après avoir atteint un record de 97,44 dollars plus tôt.

* Le platine au comptant XPT= a gagné 1,4% à 2 665,85 dollars l'once après avoir atteint un record de 2 684,43 dollars plus tôt, tandis que le palladium XPD= a baissé de 0,1% à 1 917,50 dollars.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))