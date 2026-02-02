L'or et l'argent continuent de chuter, la hausse des marges de la CME attisant la vente

par Noel John

Les prix de l'or et de l'argent ont chuté lundi, l'augmentation des exigences de marge du CME

CME.O ayant ajouté à la pression vendeuse suite à la vague de ventes de la semaine dernière déclenchée par la nomination de Kevin Warsh en tant que président désigné de la Réserve Fédérale.

L'or au comptant XAU= était en baisse de 1,8 % à 4 775,96 $ l'once à 1148 GMT, se remettant d'une chute de près de 10 % plus tôt dans la session. Le lingot a perdu plus de 9,8% le 30 janvier, dans sa plus forte chute en une journée depuis 1983.

L'or a perdu environ 900 $ depuis qu'il a atteint un sommet historique de 5 594,82 $ le 29 janvier, effaçant la plupart des gains de cette année.

Les contrats à terme sur l'or américain GCcv1 pour livraison en avril étaient enhausse de 1,2 % à 4 800,50 $/oz.

L'argent au comptant XAG= a perdu 1,1% à 83,73 dollars, se remettant d'une chute de 15% plus tôt dans la journée de lundi. Il a perdu environ 33% depuis qu'il a atteint un sommet historique de 121,64 $ la semaine dernière.

Le CME a annoncé des hausses des marges sur ses contrats à terme de métaux précieux le 30 janvier et a déclaré que les changements devaient prendre effet après la clôture du marché lundi.

"L'augmentation des exigences de marge rend la détention de positions spéculatives moins attrayante et cela va également contraindre de nombreux investisseurs particuliers du marché qui n'ont pas les liquidités nécessaires à vendre leurs positions", a déclaré Zain Vawda, analyste chez MarketPulse by OANDA.

"Il est certain que cela crée une sorte de boucle de rétroaction où, à mesure que les prix chutent, de plus en plus de traders seront confrontés à des appels de marge, ce qui entraînera davantage de ventes et des prix encore plus bas", a ajouté M. Vawda.

L'indice du dollar .DXY a légèrement augmenté la semaine dernière après que le président américain Donald Trump a nommé l'ancien gouverneur de la Réserve fédérale Warsh comme son choix pour la présidence de la Fed , ce qui rend les lingots en dollars plus chers pour les acheteurs à l'étranger.

Alors que les investisseurs s'attendent à ce que M. Warsh favorise les réductions de taux, ils prévoient qu'il resserrera le bilan de la Fed, une mesure qui soutient généralement le dollar.

Barclays a déclaré dans une note lundi qu'elle s'attendait à ce que les baisses de taux, l'expansion fiscale, l'assouplissement quantitatif, la dépréciation des devises et la dédollarisation maintiennent la demande d'investissement pour l'or à un niveau élevé.

Le platine au comptant XPT= a chuté de 3,4 % à 2090,09 $ l'once après avoir atteint un record de 2 918,80 $ le 26 janvier, tandis que le palladium XPD= a perdu 0,9 % à 1 684,01 $.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))