Washington veut créer une réserve de terres rares pour réduire sa dépendance à Pékin

Le président américain Donald Trump à Washington DC le 29 janvier 2026. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / DIMITRIOS KAMBOURIS )

Les Etats-Unis vont créer une réserve de terres rares d'une valeur de 12 milliards de dollars afin de réduire la dépendance vis-à-vis de la Chine, qui contrôle l'essentiel de la chaîne de valeur, a confirmé lundi à l'AFP un responsable américain, après la publication d'informations de presse.

Selon l'agence spécialisée Bloomberg, le projet sera financée à hauteur de 1,7 milliard de dollars par des fonds privés, le reste étant constitué d'un prêt de 10 milliards de dollars de la Banque américaine d'import-export (EXIM).

Un prêt qui devrait se matérialiser à compter de lundi, selon l'agence de presse, et qui serait un record pour la banque.

Un tel projet concerne des industries aussi stratégiques que l'automobile, le numérique ou la défense et intervient alors que la Chine utilise sa maîtrise des aimants industriels, essentiels dans le cycle d'usage des terres rares, comme moyen de pression vis-à-vis d'Etats voisins, notamment le Japon.

Les entreprises chinoises contrôlent une large part, si ce n'est la quasi totalité dans certains cas, de la chaîne de valeur des terres rares, de l'extraction minière à leur transformation et intégration dans des produits techniques.

Une situation qui a inquiété Washington, alors que Pékin n'a également pas hésité à menacer d'activer ce levier lors des négociations commerciales entre les deux premières puissances économiques mondiales, en particulier lors de l'escalade commerciale entre les deux pays après l'annonce de nouveaux droits de douane par le président Donald Trump en avril dernier.