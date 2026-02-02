L'or et l'argent chutent, la hausse des marges de la CME stimulant les ventes

par Noel John

Les prix de l'or et de l'argent ont réduit leurs pertes mais sont restés sous pression lundi, après que l 'augmentation des exigences de marge du CME CME.O a accentué la pression de vente suite au selloff de la semaine dernière déclenché par la nomination de Kevin Warsh en tant que nouveau président de la Réserve Fédérale. L'or au comptant XAU= était en baisse de 2,3 % à 4 754,51 $ l'once à 1319 GMT,réduisant les pertes d' une chute de près de 10 % plus tôt dans la session. Le lingot a perdu plus de 9,8% le 30 janvier, dans sa plus forte chute en une journée depuis 1983.

L'or a perdu environ 900 $ depuis qu'il a atteint un sommet historique de 5 594,82 $ le 29 janvier, effaçant la plupart des gains de cette année.

Les contrats à terme sur l'or américain GCcv1 pour livraison en avril étaient enhausse de 0,7 % à 4 777,70 $ l'once. L'argent au comptant XAG= a perdu 3,8% à 81,41 dollars, se remettant d'une chute de 15% plus tôt dans la journée de lundi. Il a perdu environ 33% depuis qu'il a atteint un sommet historique de 121,64 dollars la semaine dernière.

Les prix ont regagné du terrain par rapport aux niveaux les plus bas enregistrés plus tôt dans la séance, les investisseurs achetant la baisse et couvrant les positions courtes, a déclaré Fawad Razaqzada, analyste de marché chez City Index et FOREX.com.

"Mais cela ne signifie pas que la tendance à la baisse qui a commencé à la fin de la semaine dernière est terminée, donc cela pourrait n'être qu'un rebond temporaire avant que nous ne voyions plus de volatilité", a ajouté Razaqzada.

Le CME a annoncé des hausses des marges sur ses contrats à terme de métaux précieux le 30 janvier et a déclaré que les changements devaient prendre effet après la clôture du marché lundi.

"L'augmentation des exigences de marge rend la détention de positions spéculatives moins attrayante et obligera également les particuliers qui n'ont pas les liquidités nécessaires à vendre leurs positions", a déclaré Zain Vawda, analyste chez MarketPulse by OANDA. L'indice du dollar .DXY a légèrement augmenté la semaine dernière après que le président américain Donald Trump a nommé l'ancien gouverneur de la Réserve fédérale Warsh comme son choix pour la présidence de la Fed , rendant les lingots en dollars plus chers pour les acheteurs à l'étranger.

Alors que les investisseurs s'attendent à ce que Warsh favorise les réductions de taux, ils prévoient qu'il resserrera le bilan de la Fed, une mesure qui soutient généralement le dollar.

Barclays a déclaré dans une note lundi qu'elle s'attendait à ce que les baisses de taux, l'expansion fiscale, l'assouplissement quantitatif, la dépréciation des devises et la dédollarisation maintiennent la demande d'investissement pour l'or à un niveau élevé. Le platine au comptant XPT= a baissé de 0,6 % à 2 145,03 $ l'once après avoir atteint un record de 2 918,80 $ le 26 janvier, tandis que le palladium XPD= a augmenté de 1,2 % à 1 719,25 $.

