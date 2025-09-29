L'or est bien parti pour connaître une année record

Amundi

Une croissance américaine passée plus forte qu'initialement prévu, des indices PMI résilients en zone euro, impact limité des droits de douane pharmaceutiques en Asie… Ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine.

Le cours de l'or a récemment atteint de nouveaux sommets au-dessus de 3 700 $ l'once et est bien positionné pour offrir des rendements supérieurs à 40 % cette année, la meilleure performance annuelle depuis 1980.

Cette forte performance fait suite à des gains déjà solides en 2023 et 2024, et se situe bien au-dessus du rendement annuel moyen à long terme d'environ 6,0 %. Alors que le 1er semestre a été principalement marqué par les risques géopolitiques, le 2nd semestre est jusqu'à présent porté par les anticipations d'assouplissement monétaire et de faiblesse du dollar dans un contexte de diversification des portefeuilles.

À l'avenir, l'augmentation des déficits budgétaires - tant aux États-Unis qu'en Europe - et la dette élevée pourraient soutenir la demande pour l'or en tant qu'actif refuge. Cependant, son cours élevé signifie qu'il pourrait baisser et se montrer volatil. Nous considérons le métal jaune comme un investissement à long terme susceptible d'apporter une certaine stabilité aux investisseurs face aux risques budgétaires, aux tensions géopolitiques et à une Fed disposée à réduire les taux directeurs.

