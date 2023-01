L’or en route vers les 2000 dollars l’once

Les perspectives restent favorables pour l'or en 2023. (© Fotolia)

Le métal jaune a retrouvé le seuil des 1900 dollars l’once la semaine dernière, soutenu par l’accalmie sur le front des taux e le reflux du dollar. Ses perspectives restent favorables pour 2023.

Le métal jaune démarre bien l’année. Il a atteint 1929 dollars l’once lundi dernier, soit déjà une hausse de plus de 4,5% depuis le 1er janvier. C’est son plus-haut depuis mai 2022.

Les attentes d’un ralentissement du rythme des hausses de taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) soutiennent le cours de l’or. Les observateurs tablent majoritairement sur une augmentation des taux de 25 points de base en février, après 50 points de base en décembre et quatre hausses précédentes de 75 points de base.

L’espoir d’un resserrement monétaire moins sévère est entretenue par l’accalmie sur le front de l’inflation. Aux États-Unis, les prix ont baissé de 0,1% entre novembre et décembre 2022, en raison du reflux des prix de l’énergie. Et, sur un an, l’inflation est retombée fin 2022, à 6,5%. Elle était de 7,1% en novembre et avait atteint un plus-haut de 9,1% en juin dernier

L’or est souvent perçu comme un rempart contre l’inflation. Il a surtout tendance à grimper quand les taux réels (taux nominaux moins inflation) refluent. Les rendements obligataires après inflation deviennent moins intéressants alors que l’or conserve son statut de réserve de valeur, même s’il ne rapporte rien.

Le métal jaune coté en dollar profite aussi du reflux récent du billet vert (les spéculations à la baisse sur les taux d’intérêt américains pèsent sur la valeur de la monnaie