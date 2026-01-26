L'or dépasse les 5 000 dollars, le yen se renforce en raison des craintes d'intervention

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le yen s'envole après deux épisodes de hausse vendredi

*

Les inquiétudes concernant l'intervention s'amplifient alors que Takaichi promet d'agir contre les mouvements spéculatifs

*

Les investisseurs attendent la réunion de la Fed plus tard dans la semaine

(Mise à jour de l'après-midi asiatique) par Ankur Banerjee

L'or a dépassé les 5 000 dollars l'once lundi , soutenu par les flux de sécurité et la faiblesse du dollar après une semaine turbulente où les tensions sur le Groenland et l'Iran ont ébranlé les investisseurs, tandis que les marchés sont restés sur le qui-vive après de violents pics sur le yen.

Le yen JPY= a augmenté de plus de 1% à 153,99 pour un dollar à 0427 GMT, après que les fortes hausses de vendredi aient déclenché des spéculations sur une intervention potentielle. La Réserve fédérale de New York a procédé à des vérifications de taux vendredi, ont déclaré des sources à Reuters, ce qui augmente les chances d'une intervention conjointe des Etats-Unis et du Japon pour stopper la chute de la monnaie.

"La tendance du marché est de vendre à découvert le yen, mais la possibilité d'une coordination signifie qu'il ne s'agit plus d'un pari à sens unique", a déclaré Prashant Newnaha, stratège principal en matière de taux chez TD Securities à Singapour.

La perspective d'une intervention conjointe pour soutenir le yen a entraîné une baisse du dollar et une hausse générale des autres devises.

Le Nikkei .N225 japonais a chuté d'environ 2%, tandis que les contrats à terme du S&P 500 EScv1 ont baissé de 0,25% et les contrats à terme européens STXEc1 étaient en baisse de 0,27%, les traders attendant la réunion de politique générale de la Réserve fédérale plus tard dans la semaine.

Le président américain Donald Trump a apporté un soulagement temporaire aux marchés la semaine dernière en revenant sur les menaces de droits de douane et en minimisant une éventuelle action énergique contre le Groenland. Toutefois, de nouvelles sanctions visant l'Iran ont renforcé l'inquiétude des marchés.

La pression accrue des États-Unis contre l'Iran pousse les prix du pétrole à la hausse et fait grimper l'or XAU= , valeur refuge, à des sommets inégalés. Les métaux précieux, y compris l'argent XAG= , ont connu une hausse fulgurante depuis le début de l'année, également favorisée par un dollar plus faible.

GOL/

LES DISCUSSIONS SUR L'INTERVENTION MAINTIENNENT LE YEN À UN NIVEAU ÉLEVÉ

Alors que les autorités de Tokyo ont refusé de commenter les fluctuations du yen, des sources ont parlé à Reuters des contrôles de taux vendredi, laissant les traders nerveux face à la perspective d'une intervention qui pourrait survenir à tout moment.

La Première ministre japonaise, Sanae Takaichi, a déclaré dimanche que son gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour contrer les mouvements spéculatifs du marché.

Carlos Casanova, économiste senior pour l'Asie chez UBP, a déclaré que la simple attente d'une intervention potentielle pourrait, en soi, contribuer à un certain renforcement de la monnaie.

"Le yen japonais devrait se stabiliser dans une certaine mesure - bien que les catalyseurs d'une appréciation significative restent limités - tandis que les rendements à long terme devraient continuer à subir des pressions à leurs niveaux élevés actuels."

La semaine dernière, la déroute du marché obligataire japonais a braqué les projecteurs sur la politique budgétaire expansionniste de Sanae Takaichi, qui a convoqué des élections anticipées pour le 8 février. Le marché obligataire s'est depuis quelque peu calmé, mais les investisseurs restent nerveux.

Le yen s'est globalement raffermi par rapport à d'autres devises lundi, s'éloignant de son plus bas niveau historique par rapport à l'euro et au franc suisse et de ses plus bas niveaux de plusieurs décennies par rapport à la livre sterling. FRX/

Charu Chanana, stratégiste en chef chez Saxo, a déclaré que l'avertissement de type contrôle des taux pourrait aider à réinitialiser le positionnement et rappeler au marché qu'il y a une ligne près de 159-160.

"Le dollar commençant à s'affaiblir, il s'agit en fait d'une fenêtre plus dégagée pour que le Japon puisse s'appuyer sur la faiblesse du yen. L'intervention fonctionne mieux lorsqu'elle suit la tendance générale du dollar, et non lorsqu'elle la combat."

L'indice du dollar =USD , qui mesure la monnaie américaine par rapport à six rivaux, a chuté de 0,2 % à 96,996, son plus bas niveau depuis quatre mois, après avoir chuté de 0,8 % vendredi, sa plus forte baisse en une journée depuis le mois d'août.

Cette semaine, les investisseurs se concentreront également sur la Fed. La banque centrale devrait maintenir ses taux lors d'une réunion éclipsée par une enquête criminelle de l'administration Trump sur le président de la Fed, Jerome Powell, dont le mandat se termine en mai.

Dans les matières premières, les prix du pétrole ont peu changé après avoir augmenté d'environ 3% vendredi, les traders pesant l'impact de Trump faisant pression sur l'Iran par le biais de plus de sanctions sur les navires qui transportent son pétrole.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 étaient restés stables à 65,91 dollars le baril, tandis que le pétrole West Texas Intermediate américain CLc1 s'est établi à 61,1 dollars le baril.