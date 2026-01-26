Des actionnaires de LVMH demandent de la clarté sur la succession de Bernard Arnault

Le géant du luxe LVMH tient sa réunion annuelle avec ses actionnaires à Paris

par Tassilo Hummel et Helen Reid

Des actionnaires de LVMH réclament davantage de clarté sur la manière et sur la personne à qui Bernard Arnault entend transmettre les rênes du géant du luxe qu'il dirige depuis près de 40 ans, jugeant que l'absence de transparence constitue désormais un risque croissant pour ‍le groupe.

Bernard Arnault, à la tête d'un groupe valorisé environ 300 milliards d'euros et rassemblant plus de 70 marques dont Dior et Tiffany, a cinq enfants tous impliqués dans la gestion de son empire du luxe.

La question de sa succession agite depuis longtemps les milieux économiques européens. Bernard Arnault, première fortune française, a prolongé en avril dernier pour la deuxième fois la limite d'âge de ses fonctions cumulées ‌de directeur général et de président, la portant à 85 ans.

Plusieurs actionnaires de LVMH ont toutefois confié à Reuters que l'absence de solution visible ou communiquée par le groupe sur la succession était devenue un point de fragilité pour l'entreprise.

"La planification de la succession apparaît aujourd'hui incertaine et opaque", a déploré Stefan Bauknecht, gérant actions chez DWS, filiale de Deutsche Bank ​et douzième actionnaire de LVMH selon les données de LSEG.

"Nous souhaitons davantage de transparence et un plan sur l'évolution à venir."

"Il y a dix ans, le sujet de la succession ⁠n'était pas à l'ordre du jour. Aujourd'hui, il devient un facteur de risque et induit une décote de gouvernance sur la société", a estimé Ariane Hayate, gérante de fonds européens chez Edmond de Rothschild à Paris, actionnaire du groupe.

LVMH, qui doit publier ses résultats annuels mardi, a indiqué dans des réponses détaillées aux ⁠questions de Reuters que les plans de succession de ses dirigeants ne sont ‍pas publics, mais qu'"évidemment, ils existent", sans faire spécifiquement référence au rôle de Bernard Arnault.

PLAN DE SUCCESSION RAREMENT ABORDÉ

Certains actionnaires de LVMH considèrent ⁠que la prolongation de la limite d'âge pour les fonctions de PDG pourrait être une tentative afin de donner davantage de temps au milliardaire pour se décider sur sa succession.

"Ils ne peuvent probablement pas apporter de clarté parce que lui-même n'en a pas", a glissé Paul Moroz, de Mawer Investment Management, également actionnaire de LVMH. "On ne le sait vraiment que lorsque c'est fait, mais les chances que tout ​se déroule parfaitement sont probablement assez faibles."

Bernard Arnault a déjà signalé que le sujet n'était pas prioritaire à ses yeux. "Reparlez-moi-en dans dix ans, je pourrai vous donner une réponse plus précise", avait-il dit à CNBC en décembre.

"Comme dans toute famille, à un moment donné, il y a une succession, mais j'espère que, sauf si je prends une balle sur la tête sur un court de tennis, je ⁠ferai ces dix années."

Reuters a interrogé sept investisseurs institutionnels, dont six actionnaires de LVMH. Tous ont dit ignorer les plans de succession du groupe, quatre d'entre eux jugeant ce manque ​de visibilité problématique.

"Je n'ai connaissance d'aucun plan d'urgence, par exemple un collège de responsables qui se mobiliserait rapidement pour sécuriser l'héritage de ​Bernard Arnault. Ces dispositifs sont tout simplement absents", ​a souligné Stefan Bauknecht.

LVMH a indiqué que ses plans de succession "n'ont pas vocation à être dévoilés publiquement" mais qu'ils couvrent à la fois la vision à moyen terme et le cas d'un "événement soudain".

D'autres investisseurs ​décrivent le sujet comme tabou lors des échanges avec la direction. Deux importants actionnaires de long terme estiment ⁠que cette situation pourrait peser sur le cours de l'action avec le temps.

L'analyste de Berenberg Nick Anderson observe une attention accrue du marché sur les enjeux de succession au sein de LVMH sans toutefois constater à ce stade l'existence d'une "décote liée à la succession".

"BOMBE À RETARDEMENT"

Les documents réglementaires issus de la restructuration réalisée en 2022 de la chaîne de holdings contrôlant la majorité des droits de vote de LVMH ne livrent qu'un aperçu des dispositions familiales.

Une nouvelle entité juridique, Agache Commandité SAS, a été créée, chacune des cinq enfants de Bernard Arnault – Delphine et Antoine issus de son premier mariage, Alexandre, Frédéric et Jean de son ‌second – détenant une participation de 20%.

Cette structure prendra la tête d'Agache SCA, la holding au sommet du dispositif de contrôle, une fois Bernard Arnault retiré.

En l'absence d'instructions spécifiques, les décisions reviendraient aux héritiers à la majorité des trois cinquièmes, selon les documents.

"C'est une bombe à retardement", juge Eric Pichet, enseignant à Kedge Business School et spécialiste de la gouvernance d'entreprise. "Les tensions, elles sont inévitables dans une deuxième génération. Quand on est cinq, c'est inévitable".

LVMH a déclaré à Reuters que le risque de blocage au niveau de la holding "n'existe pas".

Si une majorité écrasante d'actionnaires a soutenu en avril la prolongation du mandat de Bernard Arnault, quelques votes dissidents ont été enregistrés.

Le gestionnaire d'actifs Baillie Gifford s'est abstenu, invoquant "l'absence d'informations détaillées sur le plan de succession". Allianz Global Investors a voté contre la résolution. Les deux ‌groupes ont refusé de commenter.

(version française Nicolas Delame et Claude Chendjou)