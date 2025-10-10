 Aller au contenu principal
L'or à plus de 4000 dollars l'once et après ?
information fournie par AOF 10/10/2025 à 16:30

(AOF) - L'once d'or ne cesse d'aligner les records, franchissant cette semaine pour la première fois le cap symbolique des 4000 dollars. Une question est désormais sur toutes les lèvres : jusqu'à quel cours le prix du métal jaune peut-il grimper ? Société Générale reconnait la difficulté de fixer un objectif de cours pour le métal jaune et estime que son évolution sera certainement semée d'embûches.

L'équipe de la banque française chargée de la stratégie sur les matières premières prévoit une hausse de l'or d'environ 3% par trimestre, ce qui se traduirait par un cours de l'or à environ 5 000 dollars l'once d'ici la fin de 2027.

Société Générale Cross Asset Research fait remarquer que l'or a enregistré des gains moyens d'environ 20 % par an sur dix ans lors des précédents cycles. Si un tel scénario se répétait, son prix pourrait atteindre 6 666 dollars l'once au terme de la prochaine décennie, selon ses calculs.

Boom and bust

La banque française n'est pas la seule à s'être penchée sur le passé de ce métal précieux. "Depuis le creux de 2015, l'or a progressé d'environ 85% jusqu'en 2020, avant de corriger de 15% jusqu'en 2022, puis de remonter de 130%, " rappelle Bank of America. Cette dernière fait remarquer que l'ampleur du boom actuel est moindre que ceux des années 70 et 2000.

La banque américaine rappelle que l'or avait flambé de 428% lors de la phase haussière des années 70 à 75, avant de chuter de 40% en 1976. La hausse avait ensuite repris jusqu'en 1980, pour un gain supplémentaire de 454%. Lorsque la bulle Internet a éclaté, l'or a connu une hausse de 285% jusqu'en 2007, puis une correction de 25% en 2008, avant de remonter de 157% jusqu'en 2011.

Selon les calculs de Bank of America, l'once d'or culminerait à 5 250 dollars si ce cycle aboutissait à une hausse de 400% par rapport aux creux de 2015 et à 7 000 dollars s'il égalait la hausse des années 2000.

